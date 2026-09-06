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  3. Ива Йович пречупи Александра Еала в тричасов трилър и си уреди битка с Кори Гоф

Ива Йович пречупи Александра Еала в тричасов трилър и си уреди битка с Кори Гоф

  • 6 сеп 2026 | 05:33
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Ива Йович пречупи Александра Еала в тричасов трилър и си уреди битка с Кори Гоф

18-годишната американка Ива Йович се класира за осминафиналите на Откритото първенство на САЩ след драматична и изключително оспорвана победа срещу 21-годишната филипинка Александра Еала. В епичен сблъсък от третия кръг на турнира, продължил повече от 3 часа и 4 минути, представителката на домакинтие стигна до успех със 7:5, 3:6, 7:5.

Срещата между двете млади тенисистки предложи множество обрати и високо ниво на тенис. Йович спечели първия сет с 7:5 след решителен пробив в края, но Еала отвърна силно във втората част и изравни резултата след 6:3 в своя полза.

Ден №7 на US Open: Играят се последните два мача при мъжете
Ден №7 на US Open: Играят се последните два мача при мъжете

Решителният трети сет премина през серия от оспорвани геймове, преди 18-годишната представителка на домакините да нанесе своя пробив и да затвори мача отново при 7:5.

Гоф преодоля труден момент срещу Букса и се класира за осминафиналите на US Open
Гоф преодоля труден момент срещу Букса и се класира за осминафиналите на US Open

Победата изпраща Ива Йович на осминафиналите на последния за годината Голям шлем. В спор за място сред най-добрите осем 18-годишната американка за удоволствие на местната публика ще спори със своята сънародничка и шампионка от 2023 г. Кори Гоф, която се справи с Кристина Букша.

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