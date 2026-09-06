Гоф преодоля труден момент срещу Букса и се класира за осминафиналите на US Open

Шампионката от 2023 г. Кори Гоф се класира за осминафиналите на Откритото първенство на САЩ. По поставената под номер четири американка надделя над испанката Кристина Букса с 6:3, 6:4, записвайки чиста победа за 88 минути игра.
След като спечели първата част с 6:3, Гоф премина през сериозно изпитание във втория сет, когато Букса успя да пробие и да постави под натиск американката. Шампионката отпреди три години обаче реагира светкавично, за да върне пробива и да изравни резултата.
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При резултат 4:4 във втория сет Гоф демонстрира абсолютна превъзходство на корта, като не даде нито една точка на Букса до края на мача. С осем поредни спечелени точки тя затвори частта с 6:4 и подпечата победата си.
В следващия кръг шампионката от 2023 г. ще се изправи срещу победителката от интригуващия сблъсък между тийнейджърките Ива Йович и Александра Еала, които ще излязат на корта не по-рано от 2:00 часа българско време в днешния 6 септември (неделя).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google