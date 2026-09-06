Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антъни Генов взе среброто на двойки в Пловдив

Антъни Генов взе среброто на двойки в Пловдив

  • 6 сеп 2026 | 03:29
  • 184
  • 0
Антъни Генов взе среброто на двойки в Пловдив

Антъни Генов стана вицешампион на двойки на международния турнир по тенис на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Локомотив".

Във финалната среща Генов и Олександър Овчаренко (Украйна) отстъпиха в драматичен мач с 6:4, 5:7, 8:10 срещу Валерио Абоиян и Хуан Мануел Ла Серна за час и 37 минути игра.

Генов и Овчаренко спечелиха първия сет с единствен пробив в петия гейм, а във втората част имаха преднина от 4:1, но допуснаха обрат до 5:7 и така се стигна до шампионски тайбрек. В него, след 8:8, българинът и украинецът загубиха две поредни точки и се задоволиха с второто място на турнира.

По-рано във вчерашния 5 септември (събота) националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев изигра поредния си силен мач и се класира за финала на сингъл. 22-годишният Милев победи на полуфиналите с 6:4, 5:7, 6:2 Валерио Абоиян (Аржентина) за два часа и 58 минути игра.

Блестящ Янаки Милев се класира за финала в Пловдив
Блестящ Янаки Милев се класира за финала в Пловдив
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Ден №7 на US Open: Скоро започва мача на Зверев при мъжете

Ден №7 на US Open: Скоро започва мача на Зверев при мъжете

  • 6 сеп 2026 | 04:04
  • 5679
  • 1
Ига Швьонтек преодоля драматичен тест срещу Бузкова по пътя към осминафиналите на US Open

Ига Швьонтек преодоля драматичен тест срещу Бузкова по пътя към осминафиналите на US Open

  • 6 сеп 2026 | 03:09
  • 275
  • 0
Коболи се срина срещу белгиец и изхвърча от US Open

Коболи се срина срещу белгиец и изхвърча от US Open

  • 6 сеп 2026 | 02:14
  • 426
  • 0
Олимпийската шампионка с впечатляващ обрат срещу представителка на домакините

Олимпийската шампионка с впечатляващ обрат срещу представителка на домакините

  • 6 сеп 2026 | 02:08
  • 364
  • 0
Гоф преодоля труден момент срещу Букса и се класира за осминафиналите на US Open

Гоф преодоля труден момент срещу Букса и се класира за осминафиналите на US Open

  • 6 сеп 2026 | 01:57
  • 309
  • 0
Блестящ Янаки Милев се класира за финала в Пловдив

Блестящ Янаки Милев се класира за финала в Пловдив

  • 5 сеп 2026 | 20:02
  • 569
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем

8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем

  • 5 сеп 2026 | 23:10
  • 77944
  • 381
ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

  • 5 сеп 2026 | 20:51
  • 103349
  • 423
Веласкес: ЦСКА 1948 не е случаен съперник! Видяхте какво направиха в Европа

Веласкес: ЦСКА 1948 не е случаен съперник! Видяхте какво направиха в Европа

  • 5 сеп 2026 | 23:43
  • 5466
  • 9
Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

  • 5 сеп 2026 | 21:33
  • 26120
  • 121
Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

  • 5 сеп 2026 | 18:36
  • 32117
  • 43
Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

  • 5 сеп 2026 | 21:24
  • 17690
  • 24