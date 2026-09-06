Антъни Генов взе среброто на двойки в Пловдив

Антъни Генов стана вицешампион на двойки на международния турнир по тенис на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Локомотив".

Във финалната среща Генов и Олександър Овчаренко (Украйна) отстъпиха в драматичен мач с 6:4, 5:7, 8:10 срещу Валерио Абоиян и Хуан Мануел Ла Серна за час и 37 минути игра.

Генов и Овчаренко спечелиха първия сет с единствен пробив в петия гейм, а във втората част имаха преднина от 4:1, но допуснаха обрат до 5:7 и така се стигна до шампионски тайбрек. В него, след 8:8, българинът и украинецът загубиха две поредни точки и се задоволиха с второто място на турнира.

По-рано във вчерашния 5 септември (събота) националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев изигра поредния си силен мач и се класира за финала на сингъл. 22-годишният Милев победи на полуфиналите с 6:4, 5:7, 6:2 Валерио Абоиян (Аржентина) за два часа и 58 минути игра.

Блестящ Янаки Милев се класира за финала в Пловдив

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