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Блестящ Янаки Милев се класира за финала в Пловдив

  • 5 сеп 2026 | 20:02
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Блестящ Янаки Милев се класира за финала в Пловдив

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за финала на сингъл на силния международен тенис турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Локомотив".

22-годишният Милев победи на полуфиналите с 6:4, 5:7, 6:2 Валерио Абоиян (Аржентина) за два часа и 58 минути игра. Българинът загуби първите два гейма в мача, успя да изравни при 3:3, а с пробив в десетия гейм спечели първия сет с 6:4.

Милев беше пробит за 3:4 във втората част, успя да отговори с рибрейк още в следващия гейм, но след 5:5 загуби два поредни гейма и резултатът в сетовете беше изравнен.

Националът поведе с 3:1 в третия, решителен сет, допусна връщане на пробива за 3:2, но след това спечели три поредни гейма, за да се класира за първия си финал на турнир от сериите ATP Challenger.

Милев заработи 25 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №866.

Във финалната среща утре от 12:00 часа Милев ще играе срещу Георгий Кравченко (Украйна).

Днес от 18:45 часа ще започне финалът на двойки между българина Антъни Генов и Олександър Овчаренко (Украйна), поставени под номер 3 в схемата, и аржентинците Валерио Абоиян и Хуан Мануел Ла Серна.

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