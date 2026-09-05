Сара Фаар: Очаквам с нетърпение да играя за златния медал пред турските фенове

Националката на олимпийския и световен шампион Италия Сара Фаар заяви след успеха над Полша с 3:1 гейма на полуфиналите на ЕвроВолей 2026 в Истанбул и предстоящия финал срещу домакините от Турция, че очаква с нетърпение да играе за златния медал пред турските фенове.

"Очевидно сме доволни от тази победа и от това, че се класирахме за мача за златните медали. Имахме някои проблеми в третия гейм, но се прегрупирахме и си осигурихме много важна победа. Очаквам с нетърпение да играя за златния медал пред турските фенове – знам, че са много шумни и ще бъдат срещу нас, но лично аз се наслаждавам на играта в такава среда и нямам търпение да го видя", призна Фаар пред сайта на CEV.