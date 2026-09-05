Полуфинал №2 на Евроволей 2026: Полша - Италия! Егону с 8 точки и 60% в атака

Във втория полуфинал на Европейското първенство по волейбол за жени ще се изправят действащите олимпийски и световни шампионки от Италия срещу Полша.

Волейболистките на Италия бързо поведоха убедително в резултата с 9:5. Екатерина Антропава атакува мощно за 10:7. Моника Лампковска атакува по блокадата за 12:15. Моника Лампковска се справи с блокадата за 15:17. Грешка на италианките и Полша намали до 17:21. Блокада спря атака на Магдалена Стисяк и Италия спечели първата част с 25:19.

Полуфинал №2:

ПОЛША - ИТАЛИЯ 0:1 (19:25)

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