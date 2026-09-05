Хамзат Чимаев тушира Тайрън Удли в главния мач на RAF: Москва

Хамзат Чимаев продължи доминацията си в борбата, като постигна светкавичен туш над бившия шампион на UFC в полусредна категория Тайрън Удли. Срещата беше главното събитие на галавечерта на "Real American Freestyle" в Москва в събота.

Двубоят се проведе в междинна категория до 195 паунда (около 88.5 кг), като Чимаев имаше видимо предимство в размерите спрямо Удли. Въпреки това бившият борец от университета в Мисури не се страхуваше от възможността да премери сили с чеченеца на тепиха. Американецът пръв опита атака и влезе дълбоко за захват в единия крак, но Чимаев реагира бързо и го неутрализира, преди съдията да върне борците в изходна позиция. Няколко избутвания извън тепиха донесоха на Чимаев две точки, но впечатляващият завършек наближаваше.

Докато Удли се опитваше да намери пролука, за да избута Чимаев извън очертанията или да атакува в двата крака, той се оказа уязвим за навременното действие на чеченския боец.

Чимаев бързо направи контраатака, вдигна Удли във въздуха и го тръшна обратно на тепиха. След това той стабилизира позицията и притисна раменете на Удли към земята, а реферът бързо отсъди туш, слагайки край на срещата само след 1 минута и 34 секунди от началото на първата част.

След победата Чимаев се усмихна на Удли и двамата спортисти показаха взаимно уважение. Бившият шампион на UFC в средна категория продължава да доказва, че разполага с впечатляващи умения в борбата.

За Чимаев няма почивка в RAF, тъй като следващият му мач вече е насрочен. Той ще се изправи срещу Гилбърт Бърнс на събитие в Маями на 18 септември.

„За мен няма значение. Който и да е. Имам мач след две седмици.“

Чимаев бързо се превръща в един от най-популярните борци в списъка на RAF, а популярността му ще расте с още подобни представяния. Що се отнася до Удли, той записа победа над Хоакин Бъкли в дебюта си в RAF преди да загуби от Чимаев в Москва. Въпреки това изглежда, че ветеранът е намерил нов дом с множество възможности за бъдещето си в организацията.

Ето и останалите резултати от RAF: Москва:

Абдулрашид Садулаев победи Зак Браунагел по точки, 6-8

Захид Валенсия победи Ибархим Кадиев по точки, 9-6

Шара Магомедов победи Нейман Грейси по тозки, 11-3

Кайл Снайдер победи Ахмед Таджудинов по точки, 3-2

Кайл Дейк победи Кади по точки, 7-6

Джордан Бъроус победи Магомед Курбанлиев с технически туш 10-0

Бо Никъл победи Ширвани Мурадов по точки, 11-8

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