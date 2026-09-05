Шефът на Спартак (Варна) Алекс Илиев: Имаме идея за нови треньори, но искам Васил Петров да се докаже

Шефът на Спартак (Варна) Алекс Илиев коментира доста наболели теми около клуба в ексклузивно интервю за Sportal.bg преди домакинството на тима на ЦСКА.

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„Низ от събития, който не зависеше от нас. Гьоко напусна изненадващо, което постави мен в ситуация, в която трябваше да взимам бързо решение. Предвид това, че спортният директор в Добрич е работил с Ясен Петров, най-нормалното е да се доверя на него. Така дойде Ясен Петров. Впоследствие напрежението, което беше създадено от заминаването на Гьоко Хаджиевски, докара негативен отзвук към Ясен Петров. Според мен това беше пресилено от нашите привърженици и Ясен Петров не издържа. Той реши да напусне след мача с Левски. Няма вероятност Гьоко да се върне. Когато Гьоко Хаджиевски, когато си замина, имах информация, че иска да се прибере в Северна Македония и да си почине. После се завъртя информация, че ще поема отбор от Саудитска Арабия. Той побърза да си замине. Когато нещо се счупи, е по-добре то да остане така“.

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„Чисто спортно, за мен началото беше прекрасно. Предвид трусовете, които се случиха и смяната на треньорите… Тренирахме по различни начини при Гьоко и Ясен Петров. Това са две различни епохи. Имаше физическо напрежение и умора. Левски да те натисне и да им тръгнат головете, видяхте до какво доведе“.

„Целите ни са един стабилитет. Това е най-важното. Когато поех клуба, го поех с целта той да съществува. Ако извадя финансовите справки, с които сме останали в елита, някои отбори сами ще искат да напуснат. В момента гоним Спартак да постигне финансов стабилитет и да няма модел „бащица“. Искам, когато изляза от Спартак, следващият да получи сметки 0 на 0“.

„Имаме неприятен спомен от Радослав Гидженов от един мач с Черно море. Не взимаме решения спрямо вълните, които идват от феновете, но уважаваме мнението на нашата общност. Не е ли логично да бъде изпратен друг съдия, когато има негативизъм. Искам да видя как футболистите оставят сърцата си на терена“.

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