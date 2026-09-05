Етиопска състезателка в маратона беше наказана за 3 години заради допинг

Изгряващият талант в маратона Тируйе Месфин получи тригодишна забрана от Отдела за почтеност в леката атлетика (АИУ), след като призна за нарушаване на антидопинговите правила, произтичащо от аномалии, открити в нейния биологичен паспорт.

23-годишната етиопка, която преди това беше в топ 20 на световната ранглиста при жените в маратона, е нарушила правило 2.2 от Антидопинговия кодекс – “Използване или опит за използване от спортист на забранена субстанция или забранен метод“. Нарушението е установено след откриване на необичайни стойности в нейния паспорт. Експертна комисия единодушно е заключила, че е много вероятно да е била използвана забранена субстанция или метод и е малко вероятно аномалиите да се дължат на друга причина.

Въз основа на заключението на експертите, че обясненията на Месфин не успяват да изяснят хематологичните аномалии, АИУ е счел, че има “ясни доказателства“ за извършено нарушение. Тя беше изправена пред четиригодишно наказание, но получи намаление с една година заради ранното си признание и приемане на санкцията.

“През последните шест-седем години има значителен напредък в борбата с допинга в маратона, но все още има дълъг път за извървяване. Някои атлети от най-висок ранг използват допинг, който не се открива лесно, и този случай подчертава необходимостта от използване на сложни методи и голям брой тестове, за да бъдат хванати. В този случай, благодарение на биологичния паспорт на спортиста, седемнадесет проби, събрани за почти три години, позволиха на независими експерти да идентифицират ясен модел, който не може да бъде обяснен с нормална физиология или медицинско състояние“, заяви ръководителят на АИУ Брет Клотие.

Случаят на Месфин е установен чрез програмата за биологични паспорти на АИУ, която следи избрани биологични маркери във времето, за да идентифицира ефектите от допинга. Между 2 декември 2022 г. и 28 ноември 2025 г. от Месфин са събрани седемнадесет валидни кръвни проби, анализирани от акредитирани от Световната антидопингова агенция лаборатории, за да се създаде нейният надлъжен профил на хематологичните стойности.

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