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Макколган се завръща на шосе в състезанието Big Half

  • 5 сеп 2026 | 17:02
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Макколган се завръща на шосе в състезанието Big Half

След като се класира седма на Лондонския маратон през април, британската рекордьорка в полумаратона Айлиш Макколган ще се изправи пред трасето от 13,1 мили на Big Half в британската столица. Макколган, която държи британския рекорд в полумаратона, ще се състезава за първи път от пет месеца насам.

35-годишната бегачка на дълги разстояния се състезава за последно на Лондонския маратон през април, където завърши седма в генералното класиране с време 2:24:51, което е с 26 секунди по-слабо от шотландския ѝ рекорд от 2:24:25.

Макколган беше най-бързата британска атлетка в елитната група, но получи контузия на пръста на крака, борейки се с кръв и мехури, за да завърши маратона.

Бягайки втората половина на състезанието напълно сама, Макколган забелязала кръв по дясната си обувка и по-късно сподели пред световните медии, че е било сякаш “кракът ѝ е експлодирал“.

Шампионката на 10 000 метра от Игрите на Британската общност през 2022 г. заяви: “Това малко ме паникьоса и оттам нататък започнах да бягам странно – не можех да натоварвам крака си, така че започнах да усещам болки и на други места.“

“Стигнах до 24-ата миля и коляното ми започна да създава проблеми и почти се поддаде“, добави тя. “Казах си: “Не мога да стигна до 24-ата миля и да не завърша“. Не знам защо кракът ми реши да се държи различно днес. Бях цялата в кръв. Трябваше да отида на лекар след състезанието, защото не можех да стъпвам на крака си. Свалих чорапа си и кожата просто падна.“

След консултации със специалисти Макколган разбира, че е получила неоткрита фрактура на стъпалото и въпреки предпазливия оптимизъм за участие в Глазгоу, тя се оттегля от бягането на 10 000 метра на домашните си Игри на Британската общност през юли.

Макколган каза, че “добрата новина е, че отново бягам, но лошата е, че просто не ми остана време да подготвя себе си и пръста си за шпайкове“.

Макколган е британската рекордьорка в полумаратона с време 65:43 и ще се стреми да си върне титлата от Big Half, която спечели преди две години.

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