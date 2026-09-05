Фабио Ди Джанантонио: Имаме голям шанс да решим проблемите си в Мизано

Фабио ди Джанантонио вярва, че той и отборът на VR46 са напът да намерят решение на скорошните си проблеми в MotoGP преди домашното им състезание в Мизано след седмица.

След като започна сезона като най-добре представящия се и най-постоянен пилот с Дукати, Ди Джанантонио преминава през сравнително труден период в последно време. Докато в първите шест кръга той печелеше средно по 19.3 точки, през последните седем уикенда средният му актив спадна до едва 13.1 пункта.

Evidence of admin’s work when left unsupervised 🤓#MotoGP #PertaminaEnduroVR46RacingTeam pic.twitter.com/291QHeQxjT — Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) September 4, 2026

Гран При на Арагон се оказа особено трудна за италианеца, който го определи като най-лошия си уикенд за сезона. След като загуби време в петък поради липса на „усещане“ с мотора, на следващия ден Ди Джанантонио имаше проблеми със задната част и катастрофира в спринта. Неделята донесе нова надежда, след като VR46 направиха промени по мотора, но той успя да се добере едва до седмото място, финиширайки зад завърналия се Фермин Алдегер с Грезини Дукати.

Макар да отказа да разкрие какво точно се е объркало през последните уикенди, Ди Джанантонио заяви, че отборът най-накрая разбира защо му липсва скорост и е уверен, че ще намери решение навреме за Гран При на Сан Марино.

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„Имаше няколко неща, които ни поставиха в позиция, в която катастрофирах [в спринта]. Това е вторият уикенд, в който имаме дребни проблеми тук и там, които трябва да подобрим.



„Но хубавото е, че знаем точно какво се случва. Така че наистина се надявам, че от Мизано нататък ще имаме постоянен и нормален уикенд, за да можем отново да покажем скоростта си, която не демонстрирахме през последните два уикенда“, каза Ди Джанантонио.



Той добави: „Наистина се надявам, че можем да го оправим в Мизано. Има големи шансове да успеем.“

С оставащи девет кръга до края на сезона, Ди Джанантонио заема четвърто място в класирането, на 48 точки зад лидера в шампионата Хорхе Мартин. Само допреди три състезания пилотът на VR46 беше комфортно пред заводския състезател на Дукати Марк Маркес в класирането, като разликата между двамата беше 24 точки след Гран При на Нидерландия.

Оттогава обаче действащият световен шампион го изпревари с 29 точки – обрат от 54 точки само за три уикенда. Въпреки това Ди Джанантонио остава уверен, че той и отборът му ще успеят да обърнат нещата и да се насладят на силен финален спринт до финала във Валенсия.

„Спасихме каквото можахме. Единственото положително нещо днес е, че сме четвърти в шампионата. Взехме няколко точки от горкия Огура, който за съжаление не е тук.



„Сега се фокусираме върху Мизано, където съм сигурен, че можем да обърнем нещата. Винаги трябва да работим, защото има някои неща, които не се получиха. Но очевидно, когато знаеш какво се е объркало, това ти помага много в работата.



„Единствената наистина трудна писта за мен в шампионата, и винаги е било така, е Австрия. Надявам се да се справя по-добре там, но мисля, че ще ни е малко трудно. Вярно е обаче, че тази година на много писти, където досега сме имали затруднения, успяхме да бъдем бързи.



„Арагон беше единствената писта в шампионата, където не успяхме да направим този пробив. Така че трябва да сме уверени. В крайна сметка, когато уикендът е гладък, моторът работи много добре. Аз винаги съм доста бърз, така че мисля, че имаме добри шансове да се състезаваме. Трябва да сме позитивни за Мизано“, коментира италианецът.

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Снимки: Gettyimages