Отново Фратези и отново 1:0 за Лацио

Лацио победи Дженоа с 1:0 в домакинството си от 2-рия кръг на италианската Серия "А". Точен за успеха бе Давиде Фратези (25'), като това е втора поредна победа с 1:0 за римляните от началото на сезона, а героят за втори пореден мач е именно италианският халф.

Домакините стигнаха до единственото попадение в 25-ата минута, когато Нуно Тавареш напредна до аутлинията и центрира за Давиде Фратези, който стреля във вратата за 1:0.

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В 45-ата минута Лацио бе изключително близо до втори гол, но след центриране на Фратези, Нуно Тавареш засече с глава и нацели страничната греда.

Римляните можеха да запишат и по-изразителен успех, но пропуснаха и други добри положения чрез Данило Дуки, Матео Канчелиери, Матия Дзакани и Андреа Пинамонти.

След тази победа Лацио е с пълен актив от 6 точки и заема 4-то място в класирането на Серия "А". Отборът на Дженоа остава без спечелена точка на 16-а позиция в подреждането.

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Снимки: Gettyimages