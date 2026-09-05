Раул Фернандес признава, че всяка останала надежда за титлата в MotoGP е "изчезнала"

Раул Фернандес напълно се е отказал от надеждата да се бори за титлата в MotoGP през 2026 година след отпадането си от Гран При на Арагон миналата седмица.

Пилотът на Тракхаус Априлия се класира на силна четвърта позиция в квалификацията на „Моторланд Арагон“ миналия уикенд, но в спринта се срина в класирането и завърши на далечното осмо място. Истинската щета обаче дойде в неделя, когато той се оттегли от шеста позиция поради неразкрит механичен проблем.

Преди началото на уикенда Фернандес заяви, че не се смята за претендент за титлата поради липсата на опит, но обеща да се бори за шампионата, докато има математически шанс. Но най-слабият му уикенд за годината остави победителя от Гран При на Великобритания на седмо място в класирането, на 70 точки зад лидера в шампионата Хорхе Мартин, докато няколко от съперниците му са в топ форма. Тъй като уикендът в Арагон очерта битка за титлата между Мартин, Марк Маркес и Марко Бедзеки, Фернандес призна, че вече не е в надпреварата.

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„Вече бяхме постигнали споразумение с [шефа на отбора] Давиде Бривио да продължим да трупаме точки във всяко състезание и да завършим сезона с шанс. Но ако имаше дори малка възможност, тя изчезна“, оплака се той.



„Няма проблем, това е част от играта, така че сега ще се съсредоточим върху следващото състезание“, добави Фернандес.

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Снимки: Gettyimages