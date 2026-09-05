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Карлос Алкарас шеговито обясни промяната в екипировката си за US Open

  • 5 сеп 2026 | 12:20
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Карлос Алкарас шеговито обясни промяната в екипировката си за US Open

Екипът на Карлос Алкарас привлече вниманието на Откритото първенство по тенис на САЩ, но испанецът облече бял потник под свободната кафява екипировка за мача си срещу китаеца Ибин У и впоследствие заяви, че е видял твърде много зърната си по време на първите си два двубоя в Ню Йорк.

В началото кафявият потник Nike на Алкарас, съвместно производство на Travis Scott и Cactus Jack, непрекъснато се изплъзваше, разкривайки гърдите му. Така облеклото на седемкратния шампион от Големия шлем предизвика множество клипчета и остроумни коментари в интернет пространството, а бившата тенисистка Южени Бушар дори се пошегува да си „прибере зърната“.

Алкарас премина през третия кръг на US Open без загубен сет
Алкарас премина през третия кръг на US Open без загубен сет

„Мисля, че напоследък виждам твърде много зърната си“, каза Алкарас със смях пред журналистите след победата с 6:3, 6:4, 6:1 в третия кръг на турнира в Ню Йорк, след което потвърди, че сам е решил да облече белия потник.

„Чувствам се много комфортно, така че мисля, че ще остана по този начин“, добави той.

По повод следващия си опонент - Томи Пол, Карлос Алкарас коментира: „Той е наистина талантлив тенисист, труден за игра. Мисля, че е опасен за всички в тура. Нямам търпение да играя отново с него.“

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Снимки: Gettyimages

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