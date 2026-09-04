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  3. Днес в Ню Йорк: Александър Донски ще дебютира на двойки в Големия шлем

Днес в Ню Йорк: Александър Донски ще дебютира на двойки в Големия шлем

  • 4 сеп 2026 | 10:20
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Днес в Ню Йорк: Александър Донски ще дебютира на двойки в Големия шлем

Александър Донски ще направи днес дебют в основната схема на турнирите от Големия шлем.

Българският национал ще участва при мъжките двойки на US Open, където заедно с германеца Ян Чоински ще се изправи срещу представителите на домакините Мартин Дам и Макензи Макдоналд.

Донски и Чоински влязоха в основната схема след оттеглянето на Алехандро Табило и Диего Идалго. Двамата ще започнат участието си в турнира днес, като мачът им е четвърти в програмата на корт №6, която започва в 18:00 часа.

28-годишният Донски стигна до най-голямата сцена в тениса в момент, в който се намира в най-силния период от кариерата си при двойките. Българинът заема 90-о място в световната ранглиста на ATP на двойки, което е и ново рекордно класиране за него.

Александър Донски в топ 90 на двойки
Александър Донски в топ 90 на двойки

Три титли и финал само през 2026 година

Донски изживява впечатляващ сезон при двойките. През 2026 година българинът вече спечели три титли от сериите „Чалънджър".

Александър Донски стана шампион на двойки в Квебек
Александър Донски стана шампион на двойки в Квебек

Първите му два трофея за сезона дойдоха в Ню Делхи и Оейраш, а през август той добави и титла от турнира в Квебек, където заедно с новозеландеца Аджийт Рай победиха на финала представителите на домакините Джъстин Буле и Дънкан Чан с 6:3, 4:6, 10:3.

Само седмица по-късно Донски стигна и до нов финал на турнир в Кингстън (Ямайка).

Донски загуби финала в Кингстън
Донски загуби финала в Кингстън

Така само в рамките на две поредни седмици той записа титла и финал на твърди кортове в Северна Америка и Карибите – резултати, които го изкачиха до рекордно за кариерата му класиране.

Донски е дългогодишен национал на България за Купа „Дейвис". Той е част от представителния ни тим от 2019 година и през годините се утвърди като един от основните играчи на страната ни в мачовете на двойки.

През 2025 година Донски и Пьотр Нестеров имаха ключов принос за историческото класиране на България за Световната група на Купа „Дейвис", като постигнаха впечатляващ успех срещу силния финландски тандем Ото Виртанен и Хари Хелиоваара.

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