Луис Енрике: Загубихме, но ми хареса това, което видях от отбора

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике коментира поражението на своя отбор с 1:2 от Монако в мач от третия кръг на френската Лига 1. Въпреки загубата, испанският специалист остана позитивно настроен след двубоя.

„Винаги го повтарям: треньор, който е загубил, не би трябвало да бъде тук (на пресконференцията - б.р.). Това е най-лошият момент за нас, но аз се смея. Отговорността е моя като наставник. И ако искате да говоря за мача, ще кажа следното: хареса ми това, което видях", заяви Луис Енрике.

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"Очевидно е, че сме в началото на сезона и все още не сме на нашето ниво, но забелязах много положителни неща. За мен е напълно ясно, че заслужавахме победата, категорично. Очакваните голове (xG) са ясно в наша полза, но такъв е футболът и това е прекрасно!“, каза още испанецът, който поднови договора си с ПСЖ.

След първите три кръга от шампионата отборът на Луис Енрике заема 12-то място във временното класиране на Лига 1 с актив от едва 2 точки

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Снимки: Imago