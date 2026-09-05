Ираола: Няма да искам от Исак само голове

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола сподели мнението си за успеха с 2:0 над Ипсуич в третия кръг на Премиър лийг. Испанецът изрази задоволството си от представянето на отбора, който постигна първа победа под негово ръководство.

„Чувството е приятно, имахме нужда от такава победа. Особено като се има предвид начинът, по който играхме – не допуснахме гол и контролирахме добре мача. Започнахме много мощно. През второто полувреме играта беше различна и не се представихме толкова добре, колкото през първото, но не позволихме на съперника да създаде чисти голови положения“, заяви Ираола.

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„Исак е много важен играч за нас. Няма да изисквам от него само голове. Той е в добра форма, физически е подготвен и ще вкарва. Но моите изисквания към него са свързани повече с други неща – как може да помага на отбора в различни ситуации. Все пак е добре, че изигра два пълни мача, а днес прекара доста време на терена и отбеляза голове“, коментира специалистът.

„Днес пресирахме много, много по-добре. Отнемахме топката високо по терена и благодарение на това успявахме да намираме Исак в добри позиции. Ако си връщаме топката по-назад, ще бъде по-трудно да го намерим, защото пространствата ще са по-малко. Затова трябва да полагаме повече качествени усилия, за да създаваме за нашата „деветка“ такива ситуации, каквито имаше днес“, завърши Ираола.

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Снимки: Imago