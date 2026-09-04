Фрейташ: Нямахме късмет

Мачът между Септември и Ботев (Враца) беше лотария и столичани нямаха късмет, заяви треньорът Симао Фрейташ след поражението с 2:3 в двубой от осмия кръг на българската футболна efbet Лига.

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"Днес беше лотария. Контролирахме мача, но в края ни вкараха два гола, заради които загубихме. Нямахме късмет. На полувремето казах на футболистите, че ни липсва последното подаване. Трябваше да останем спокойни, но и късметът не беше на наша страна", каза Фрейташ. Относно следващия съперник Лудогорец, той добави: "Играем мач за мач и се движим стъпка по стъпка. Ще отидем в Разград и ще опитаме да спечелим трите точки".

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