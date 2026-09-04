Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на турнира от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

22-годишният Милев победи на четвъртфиналите с 6:3, 3:6, 6:1 Игнасио Париска (Венецуела) за два часа и 32 минути игра.

Българинът допусна пробив за 2:3, но спечели следващите четири гейма, за да вземе първия сет с 6:3. Втората част вървеше равностойно до 3:3, но Париска спечели следващите три гейма, за да изравни резултата в сетовете.

Милев доминираше изцяло в третата, решителна част, като поведе с 5:0 и без проблеми затвори мача с 6:1 в своя полза.

Така Янаки Милев се класира за първия си полуфинал на сингъл на турнир от сериите ATP Challenger.

За място на финала утре националът ще играе срещу Валерио Абоиян (Аржентина). За блестящото си представяне до момента Милев заработи 14 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №866.

По-късно днес Янаки Милев ще играе и на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под №4 в схемата, ще се изправят срещу аржентинците Валерио Абоиян и Хуан Мануел Ла Серна в спор за място на финала.

В другия полуфинал на двойки българинът Антъни Генов и Олександър Овчаренко (Украйна), поставени под №3 в схемата, ще играят срещу Даниел Синяков (Чехия) и Ерик Ваншелбойм (Украйна).

Входът за всички срещи на турнира е свободен!

Страхотен обрат и безапелационен успех: Янаки Милев е на четвъртфинал в Пловдив

Това е третият турнир от тази категория на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него там ще се проведе още една надпревара – ATP Challenger 75 с награден фонд 97 640 евро, която ще се състои в периода 20–27 септември.

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали и младите ни таланти.

Надпреварата предоставя отлична възможност на младите ни тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основната цел при организирането на тези турнири е да се даде възможност на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.

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