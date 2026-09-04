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Медалистите от Бирмингам Гресие и Дагинос повеждат Франция към Копенхаген

  • 4 сеп 2026 | 18:53
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Медалистите от Бирмингам Гресие и Дагинос повеждат Франция към Копенхаген

Световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие ще се състезава в дисциплината 5 километра на Световното първенство по шосейно бягане в Копенхаген, което ще се проведе на 19 и 20 септември.

В началото на април в Лил Гресие подобри собствения си европейски рекорд на тази дистанция, като записа време от 12:51. С това постижение той се изкачи до трето място в световната ранглиста за всички времена и се доближи само на две секунди от световния рекорд.

Това ще бъде първото състезание за Гресие след спечелването на бронзов медал със спринт във финала на 10 000 метра на Европейското първенство по лека атлетика през 2026 г. Титлата тогава бе спечелена от шведа Андреас Алмгрен, който в Копенхаген ще участва в полумаратона.

В състава на френския отбор е и друг медалист от Европейското първенство по лека атлетика – Етиен Дагинос, който изпревари Гресие в спринта за бронза на 5000 метра в Бирмингам. Дагинос ще се състезава на по-дълга дистанция, като ще участва в полумаратона.

Сред другите изявени имена във френския тим за Копенхаген са европейската шампионка на 1500 метра в зала Агат Гийемо, която ще бяга в дисциплината една миля, и френската рекордьорка в маратона Мекдес Волду, която ще се включи в полумаратона при жените.

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