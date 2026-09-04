Одри Веро: Лудост е толкова много хора да крещят името ти

Ясно е, че 2026 г. се превърна в пробивен сезон за Одри Веро. Само за една година тя свали немислимите 2,21 секунди от личното си най-добро постижение на 800 метра, за да се изкачи до трето място в световната ранглиста за всички времена и да разтърси света на леката атлетика. Въпреки че Веро имаше изключително успешна кариера при девойките, печелейки два пъти европейската титла до 20 години и европейската титла до 23 години само миналата година, за много фенове швейцарската атлетка се появи от нищото тази година.

Сезонът на Веро в зала беше впечатляващ, но сравнително скромен и засенчен от британката Кийли Ходжкинсън, която постави световен рекорд на 800 метра в зала през февруари. Но винаги плътно зад британката беше Веро. Тя дори се държа близо до Ходжкинсън по време на рекордното ѝ бягане на световното първенство в зала, като спечели сребърен медал за усилията си.

С настъпването на сезона на открито обаче нещата се промениха. Сцената на внезапния обрат беше Диамантената лига в Стокхолм. Говореше се, че Ходжкинсън ще атакува световния рекорд, но на 7 юни светът на атлетиката остана зашеметен. Веро постигна невероятното време от 1:53.98, изкачвайки се до трето място в ранглистата за всички времена, докато Ходжкинсън завърши втора с 1:55.33, което я нареди на шесто място в историята.

Това беше състезание, което промени траекторията на целия сезон и за двете атлетки. Но то също така изстреля Веро директно под светлината на прожекторите.

“Определено има промяна [в това хората да ме разпознават у дома] от тази пролет насам“, сподели Веро пред Eвропейската атлетика. “Сега повече хора ме разпознават по улиците в моята страна, така че е малко по-различно.“

“Но мисля, че това идва с добрите резултати, така че е факт, който трябва да се приеме, но също така ме прави много щастлива. Много хора са наистина уважителни по улиците, когато ме срещнат, така че за мен не е проблем. Винаги е удоволствие да се снимам и да поговоря малко с тях.“

След това, пристигайки в Бирмингам, където спечели първата си титла при жените, побеждавайки близките си съпернички Ходжкинсън и Фемке Брьодерс-Бол, славата на Веро нарасна още повече. Въпреки че първенството се проведе във Великобритания, родината на Ходжкинсън, Веро все пак беше фаворитка за титлата на 800 метра. С тази надежда и очакване дойде и тълпа от швейцарски фенове, които бяха пропътували до Бирмингам, за да подкрепят най-голямата звезда на нацията.

Докато групата от 10 атлетки обикаляше пистата, стадионът ревеше. Макар повечето фенове да бяха британци, швейцарският кръст можеше да се види изпъстрил трибуните. След почетната си обиколка Веро премина през микс зоната за медии, която гледаше към вече почти празния стадион. Но тя далеч не беше сама, тъй като швейцарските фенове се бяха събрали до микс зоната и скандираха името ѝ, докато тя даваше интервю след интервю.

След като премина през дългата микс зона, празненствата на Веро наистина започнаха. Тя зави зад ъгъла към фен зоната и беше посрещната от тунел от швейцарски фенове. Със звън на камбани, море от швейцарски знамена и звездата, блестяща под светлините, това беше красив завършек на вълшебната вечер на Веро.

“Мисля, че е просто лудост толкова много хора да крещят името ти и, да, не съм свикнала с това“, каза тя. “Но беше наистина страхотно и съм много, много щастлива, че всички швейцарски фенове имаха страхотна вечер, така че това ме направи наистина щастлива.“

“Сега, когато се прибера у дома, трябва да отпразнувам малко със семейството си. Но след това трябва бързо да се съсредоточа, защото скоро предстоят няколко състезания от Диамантената лига. Така че ще празнувам няколко дни и след това ще се концентрирам върху тренировките.“

Гордостта и увереността на Лъвицата растат

С подобряването на представянето и увереността си на пистата, Веро се разгърна и извън нея. От емблематичното ѝ празнуване като лъвица до споделянето на живота си в социалните мрежи, 22-годишната атлетка израсна в много отношения през 2026 г.

Естествено срамежливият характер на Веро избледнява с нарастването на увереността ѝ, като ефектът е видим както на пистата, така и извън нея. Новата европейска шампионка на 800 метра стана по-смела в целите си на пистата, като не се притеснява да обсъжда световния рекорд или спечелването на бъдещи титли. Но сред всичко това тя излъчва и енергия на “момичето от съседния вход“.

Тази година тя стана и по-активна в социалните мрежи, особено в “ТикТок“, където дава на последователите си поглед към своята личност и живот. От мода до участие в трендове и танци с приятели, нейното непринудено съдържание напомня, че извън пистата тя е просто една нормална 22-годишна жена.

“Наистина харесвам тази платформа, защото чувствам, че е малко по-неангажираща от Инстаграм, обясни тя. “Така че за мен е истинско удоволствие да публикувам в “ТикТок“ и мисля, че и другите хора се забавляват с малките неща, които правя там. Толкова е забавно.“

Сезонът ѝ обаче все още не е приключил.

Одри Веро ще защитава титлата си на финала на Диамантената лига в Брюксел на 5 септември, след което вероятно ще се състезава на първото издание на Световния шампионат Ultimate в Будапеща. Все още има време най-старият световен рекорд в атлетиката да бъде подобрен в рамките на един вече мечтан сезон за Веро.

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