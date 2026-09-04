Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Алекс Колев се завръща за Черно море срещу Локо (Пловдив)

Алекс Колев се завръща за Черно море срещу Локо (Пловдив)

  • 4 сеп 2026 | 17:56
  • 289
  • 0
Алекс Колев се завръща за Черно море срещу Локо (Пловдив)

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 23 футболисти за гостуването на Локомотив (Пловдив) от 8-ия кръг на efbet Лига. В нея след контузия се завръща Александър Колев, както и Иван Тасев, който пропусна мача срещу ЦСКА. Аут за двубоя са Мартин Банев и Хорхе Падийя..

Официално: Черно море привлече кипърски нападател
Официално: Черно море привлече кипърски нападател

Групата на "моряците": Кристиан Томов, Дамян Христов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануил Няголов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Петър Андреев, Иван Тасев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Идрис Бунаас, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Александър Колев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Спартак - ЦСКА променя движението във Варна

Спартак - ЦСКА променя движението във Варна

  • 4 сеп 2026 | 15:31
  • 1814
  • 1
Пастор: Направихме страхотна кампания в Лига Европа, предстои ни дълъг сезон с много цели

Пастор: Направихме страхотна кампания в Лига Европа, предстои ни дълъг сезон с много цели

  • 4 сеп 2026 | 15:21
  • 1119
  • 6
Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

  • 4 сеп 2026 | 15:21
  • 15250
  • 45
Диниш Алмейда тренира с ЦСКА

Диниш Алмейда тренира с ЦСКА

  • 4 сеп 2026 | 15:13
  • 2001
  • 0
"Червени сърца": На обръщайте внимание на гръмогласните, заедно ще направим ЦСКА шампион

"Червени сърца": На обръщайте внимание на гръмогласните, заедно ще направим ЦСКА шампион

  • 4 сеп 2026 | 15:13
  • 1860
  • 15
Георги Боянов говори за футбол пред Sportal.bg: ЦСКА има класа, която тепърва ще показва

Георги Боянов говори за футбол пред Sportal.bg: ЦСКА има класа, която тепърва ще показва

  • 4 сеп 2026 | 15:11
  • 3990
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис

Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис

  • 4 сеп 2026 | 16:46
  • 4653
  • 12
Официално: ЦСКА изпрати ненужно крило в САЩ

Официално: ЦСКА изпрати ненужно крило в САЩ

  • 4 сеп 2026 | 17:07
  • 4270
  • 12
11-те на Септември и Ботев (Враца)

11-те на Септември и Ботев (Враца)

  • 4 сеп 2026 | 17:48
  • 1616
  • 0
Никола Цолов ще стартира двете състезания на "Монца" от третата редица

Никола Цолов ще стартира двете състезания на "Монца" от третата редица

  • 4 сеп 2026 | 16:36
  • 9252
  • 6
Фенове посрещнаха ЦСКА във Варна, Сенси получи сувенир

Фенове посрещнаха ЦСКА във Варна, Сенси получи сувенир

  • 4 сеп 2026 | 16:46
  • 10513
  • 36
Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

  • 4 сеп 2026 | 15:21
  • 15250
  • 45