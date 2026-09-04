Алекс Колев се завръща за Черно море срещу Локо (Пловдив)

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 23 футболисти за гостуването на Локомотив (Пловдив) от 8-ия кръг на efbet Лига. В нея след контузия се завръща Александър Колев, както и Иван Тасев, който пропусна мача срещу ЦСКА. Аут за двубоя са Мартин Банев и Хорхе Падийя..
Официално: Черно море привлече кипърски нападател
Групата на "моряците": Кристиан Томов, Дамян Христов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануил Няголов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Петър Андреев, Иван Тасев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Идрис Бунаас, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Александър Колев.
Снимки: Startphoto