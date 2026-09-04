Официално: Черно море привлече кипърски нападател

Черно море обяви ново попълнение. “Моряците” привличат кипърския нападател Йоргос Понтику. 23-годишният футболист е бил част от академията на Айнтрахт (Франкфурт), а за последно е играл в Неа Саламина.

Кипърец подсилва Черно море

Ето какво пишат от Черно море:

ПФК Черно море представя новото си попълнение в офанзивната линия – Йоргос Понтику. Той е един от най-перспективните млади футболисти на Кипър, който пристига на „Тича“ и подписа договор с „моряците“.

Роден на 8 януари 2003 г. в Ларнака, Понтику преминава през школата на местната Омония, а още в тийнейджърските си години привлича вниманието на европейски клубове. Между 2019 и 2021 г. талантът е част от академията на германския Айнтрахт Франкфурт, където се развива в среда с високи стандарти и модерни методи на подготовка.

След престоя си в Германия се завръща в родината и подписва с Аполон Лимасол, клубът, в който прави своя дебют в мъжкия футбол. Следва период под наем в Докса Катокопия, а през сезон 2024/25 Понтику записва 29 мача за Омония, утвърждавайки се като един от най-енергичните млади играчи в кипърската лига. Кампанията 2025/26 го отвежда в Неа Саламина, където продължава да се развива и да трупа опит на високо ниво.

Понтику е бивш юношески и младежки национал на Кипър.

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