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Новият-стар отбор на Филип Кръстев си тръгна с точка от Ротердам

  • 5 сеп 2026 | 06:09
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Новият-стар отбор на Филип Кръстев си тръгна с точка от Ротердам

Спарта (Ротердам) и Цволе направиха 2:2 в първа среща от 5-ия кръг на Ередивизи. Тимът на Филип Кръстев, който все още се възстановява от контузия, стигна до точката с гол на Коен Костонс в 80-ата минута.

Цволе поведе в средата на първата част с попадение на Ибрахим Сисоко, но само три минути по-късно Спарта успя да изравни след точен изстрел на Милан Зьоневелд.

Зьоневелд беше замесен и във втория гол на домакините, отбелязан в 69-ата минута. След негов пас Исаак Бабади доближи Спарта до победата, но Костонс се разписа за крайното 2:2.

В класирането двата отбора са съседи. Спарта е на 12-то място с 5 точки, а Цволе има 4 точки в актива си и заема 13-та позиция.

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Снимки: Imago

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