Галатасарай изтръгна драматична победа в дебюта на Рафа Леао

Рафаел Леао изигра първите си минути с екипа на Галатасарай. Португалското крило се появи като резерва през второто полувреме в двубоя срещу Истанбул Башакшехир, спечелен с 3:2. Леао не успя да се разпише, но получи жълт картон, а големият герой за гранда от Истанбул беше Габриел Сара, който донесе трите точки в самия край на срещата.

Виктор Осимен пропусна три чисти положения в началото, преди да открие в полза на гостите. Това се случи в 16-ата минута след силен шут, при който топката се отби от напречната греда и тупна зад голлинията. В средата на първата част Осимен се контузи и вместо него влезе Баръш Йълмаз.

През второто полувреме Истанбул Башакшехир имаше силен период, с поредица от възможности за гол. В 66-ата минута Елдор Шомуродов възстанови равенството от дузпа, отсъдена за нарушение на Роланд Шалай. Пет минути по-късно Лукас Торейра направи двойно подаване с Исмаил ЯКобс и отново изведе Галатасарай напред.

Четвърт час преди края Давинсон Санчес си вкара автогол, но много скоро Юмут Бозок получи червен картон за грубо нарушение срещу Леао и остави домакините в намален състав. Решаващото попадение за Галатасарай заби Габриел Сара от пряк свободен удар в 90-ата минута. По този начин тимът на Окан Букур събра 10 точки и е едноличен лидер в класирането преди изиграването на всички мачове от кръга.

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