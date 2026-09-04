Тебого: Покойната ми майка е винаги с мен преди емоционалното завръщане в Будапеща

Олимпийският шампион на 200 метра Лециле Тебого ще се завърне в Будапеща за Световния шампионат Ultimate следващата седмица, но за спринтьора от Ботсвана унгарската столица е нещо повече от поредна спирка в лекоатлетическия календар. Това е градът, в който 23-годишният атлет се представи на света и където майка му Сератиуа го гледаше как пише история за страната си, печелейки два медала на Световното първенство през 2023 г.

Този път Сератиуа няма да аплодира сина си от трибуните, след като почина през май 2024 г. след кратко боледуване. Тебого, който споделяше изключително близка връзка с майка си – такава, която тя описваше по-скоро като “връзка между брат и сестра“ – признава, че завръщането без нея е трудно.

“Не съм се замислял сериозно за факта, че сега отивам в Будапеща без майка ми“, каза той.

“Беше труден път, в който трябваше едновременно да мисля за това и да продължа с тежките тренировки.“

Преди три години Сератиуа изненада сина си, като пътува до Будапеща, за да гледа тогава 20-годишния атлет да се състезава на първото си световно първенство за мъже. Тебого спечели сребро на 100 метра и бронз на 200 метра – първите медали от световен шампионат за атлет от Ботсвана. Той стана и първият африканец, спечелил медал от световно първенство в спринта на 100 метра.

По онова време Сератиуа заяви пред “Би Би Си Спорт Африка“, че е “горда“ с постигнатото от сина си.

Въпреки всички спомени, които градът пази, Тебого казва, че завръщането на мястото, където майка му е станала свидетел на един от определящите моменти в кариерата му, му дава и сила.

“Вярвам, че тя винаги е с мен духом, особено в дните, когато отказването изглежда като вариант“, споделя той.

“Тя ме тласка да дам най-доброто от себе си и вярвам, че спомените, които създадохме в Будапеща, ще се върнат отново.“

Да учиш на “непоколебимо спортсменство“

Тези спомени сега съществуват редом с всичко, което се случи на Тебого оттогава. Година след успеха си на Световното първенство през 2023 г., Тебого покори още по-големи върхове, като стана първият олимпийски шампион на Ботсвана, след като спечели бягането на 200 метра на Игрите в Париж 2024. В нeйна памет той носеше инициалите на майка си както на обувките, така и на ноктите си.

Той се завръща в Будапеща като едно от лицата на ново състезание, създадено да събере най-добрите атлети в спорта.

Шампионатът Ultimate е глобално събитие, което ще се провежда на всеки две години и има за цел да короняса най-добрите от най-добрите в лекоатлетическия сезон. Тридневният турнир в края на сезона включва олимпийски шампиони, световни шампиони, победители от Диамантената лига и други водещи атлети за годината.

Първото издание в Будапеща, което ще се проведе от 11 до 13 септември, има награден фонд от 10 милиона долара – най-високият в историята на леката атлетика според организаторите от Световната атлетика, като всеки победител ще вземе 150 000 долара.

Тебого, който помогна на Ботсвана да спечели златото в щафетата 4х400 метра на Световните щафети на родна земя по-рано тази година, преди да запише победи на 200 метра на турнирите от Диамантената лига в Осло и Лозана, казва, че бягането на 200 метра в Будапеща няма да бъде само поглед назад.

Той е един от капитаните на отборите в инициативата Kids' Athletics Ultimate Challenge, където млади хора от целия град ще бъдат поканени да участват в дейности в деня преди началото на Ultimate.

Това ще му даде шанс да сподели някои от уроците, които е научил, откакто за първи път стъпва на световната сцена.

“Вярвам, че на първо място трябва да се започне с отговорност“, каза той.

“Да мислиш за подготовката си, как искаш да протече твоят път или сезон, а също и да мислиш за непоколебимо спортсменство.“

“Бих искал те да притежават това непоколебимо спортсменство, за да могат да споделят коридори и да се подкрепят взаимно.“

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