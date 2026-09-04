Дейвис-Уудхол е “късметлийка, че е жива“ след автомобилна катастрофа

Олимпийската шампионка в скока на дължина Тара Дейвис-Уудхол заяви, че е “късметлийка и благословена, че е жива“, след като е претърпяла автомобилна катастрофа. 27-годишната американка е пътувала към тренировка миналата седмица, когато е участвала в “много страшен“ челен сблъсък, който ѝ е причинил “тежко“ сътресение.

Въпреки че не изключва участието си в първото издание на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща този месец, настоящата световна шампионка споделя, че не е успяла да тренира след инцидента.

“За щастие се отървах без сериозни наранявания“, написа Дейвис-Уудхол в социалните мрежи.

“В момента работя с екипа и лекарите си, за да се възстановя, но не съм сигурна дали ще бъда готова да се състезавам на шампионата Ultimate следващата седмица. Очаквайте още информация.“

Дейвис-Уудхол уточни, че нараняванията ѝ не са животозастрашаващи, но и двата автомобила, движещи се с около 32 км/ч, са бракувани.

“Моментът е наистина неблагоприятен; в момента съм в пика на подготовката си“, каза тя.

“По-бърза съм от всякога. По-силна съм от всякога. Така че това решение е много трудно за мен. Не знам какво е състоянието ми в момента.“

Шампионатът в Унгария започва на 11 септември, като атлетите ще се борят за голямата награда от 111 000 британски лири. Състезанието събира олимпийски, световни и шампиони от Диамантената лига, както и най-добре представилите се атлети за годината, в тридневно събитие, закриващо сезона.

Дейвис-Уудхол спечели злато в скока на дължина на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., а година по-късно триумфира и на Световното първенство в Токио.

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Снимки: Imago