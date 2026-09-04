Ратифицираха световните рекорди на Киплимо, Тарп и Уанионий

Световните рекорди, поставени от Джейкъб Киплимо, Джа'Кобе Тарп и Емануел Уанионий, бяха официално ратифицирани от Световната атлетика. Киплимо постигна своя рекорд от 57:20 на полумаратона в Лисабон на 8 март, завръщайки се в града, където постави първия си световен рекорд в дисциплината през 2021 г.

В състезание без пейсмейкъри угандиецът премина 5-ия километър за 13:28 и достигна 10-ия километър заедно с Никълъс Кипкорир за 27:00. Двамата все още бяха заедно на 15-ия километър с време 40:52, но след това Киплимо увеличи темпото, изминавайки следващите 5 км за 13:31, преди да триумфира с 57:20. Неговото постижение подобри с 10 секунди предишния ратифициран световен рекорд от 57:30, поставен от етиопеца Йомиф Кеджелча във Валенсия на 27 октомври 2024 г.

Междувременно Кеджелча надмина рекорда на Киплимо, като регистрира 56:51 на полумаратона в Буенос Айрес на 23 август, подобрявайки постижението на Киплимо с 29 секунди. Времето на Кеджелча от 56:51 подлежи на стандартната процедура за ратификация.

Тарп подобри един от най-дълго задържалите се световни рекорди в мъжката лека атлетика, когато пробяга 110 метра с препятствия за 12.75 секунди (+1.0 м/с) на колежанския шампионат в Юджийн на 10 юни.

20-годишният атлет постигна това в полуфиналите, откъсвайки се от останалите след силен старт и поддържайки ритъма си до финалната линия. Неговото време от 12.75 беше значително подобрение спрямо предишния му личен рекорд от 13.01 и свали 0.05 секунди от световния рекорд от 12.80, поставен от неговия сънародник Ариес Мерит в Брюксел на 7 септември 2012 г.

Уанионий стана първият атлет от почти 27 години, който подобри световния рекорд на 1000 метра за мъже, след като постигна време от 2:11.83 на Диамантената лига в Монако на 10 юли.

В своя дебют в дисциплината кениецът следваше пейсмейкърите, преминавайки 400 метра за 50.95 и 800 метра за 1:45.11, преди да поеме водачеството. Той удържа атаката на британеца Джейк Уайтман в последната обиколка, за да спечели с 2:11.83, докато Уайтман завърши втори с 2:12.77.

Постижението на Уанионий е с 0.13 секунди по-бързо от предишния световен рекорд от 2:11.96, поставен от неговия сънародник Ноа Нгени в Риети на 5 септември 1999 г.

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