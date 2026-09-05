Манчестър Сити няма право на грешка срещу новака Ковънтри

Манчестър Сити посреща новака Ковънтри в двубой от 3-тия кръг на Премиър лийг. Срещата на "Етихад" е от 17:00 часа, а главен съдия ще е Пол Тиърни. "Гражданите" са един от четирите отбора с пълен актив до момента и ще се опитат да продължат победната си серия.

Водените от Енцо Мареска футболисти на Манчестър Сити започнаха сезона по отличен начин. На старта те обърнаха Борнемут (2:1), а след това сразиха Кристъл Палас (4:1), като по този начин оглавиха временното класиране заради по-добрата си голова разлика от Арсенал, Хъл Сити и Челси.



Ковънтри преживява труден завой при завръщането си в елита, намирайки се на 17-а позиция без спечелена точка и с четири допуснати попадения при пораженията срещу Арсенал (0:3) и Хъл Сити (0:1).

Манчестър Сити разполага с пълна мощ в предни позиции. Ерлинг Холанд и Раян Шерки правят силен старт на кампанията с по две попадения и две асистенции. Мареска най-вероятно ще заложи на Джанлуиджи Донарума на вратата и защитно каре, съставено от Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Марк Геи и Йошко Гвардиол. В халфовата линия и атаката до Холанд и Шерки ще стартират Елиът Андерсън, Нико О'Райли, Фил Фоудън и Антоан Семеньо.

Франк Лампард също залага на 4-2-3-1 в Ковънтри, въпреки че има сериозни кадрови проблеми заради контузиите на Хаджи Райт, Кейн Кеслър-Хейдън и Люк Уулфендън. Карл Ръшуърт ще започне на вратата, а пред него в отбрана ще излязат Милан ван Евийк, Боби Томас, Аурел Аменда и Джей Дасилва. Мат Граймс и Кейлъб Иренкий ще си партнират в средата на терена, а Джак Рудони, Лум Чауна и Ефрон Мейсън-Кларк ще помагат на нападателя Тайуо Ауоний.

Мареска: Енцо Фернандес е готов за игра и е победител, няколко играчи питаха дали ще дойде

Мениджърът на гостите Франк Лампард отбеляза високото ниво на съперника преди двубоя на "Етихад", но заяви, че неговите футболисти трябва да играят с храброст и без страх.



Манчестър Сити влиза в двубоя в отлична серия срещу новаци, като е без загуба в последните си 30 такива домакинства (27 победи и 3 равенства).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages