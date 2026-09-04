Кантар и пресконференция на SENSHI 33

Звездите на SENSHI 33 дават официална пресконференция преди дългоочакваната бойна галавечер на плажната арена в комплекс “Св. Константин и Елена”, Варна.
Четирима българи ще участват в екшъна на 5 септември - Симеон Наковски, Огнян Мирчев, Жулиен Риков и Едуард Алексанян, който ще бъде част от атрактивния GRAND PRIX турнир в категория до 95 кг.
Ето пълната бойна карта:
SENSHI 33 GRAND PRIX – КВАЛИФИКАЦИОННИ БИТКИ
Юри Фаркас (Румъния) срещу Едуард Алексанян (България)
Юри Фернандеш (Португалия) срещу Александър Бурдужа (Молдова)
Шариф Бен Мабрук (Тунис) срещу Емин Йозер (Турция)
Рамон Куирини (Италия) срещу Али Насир (Германия)
РЕЗЕРВНИ БИТКИ ЗА GRAND PRIX
Майк Кена (ДР Конго) срещу Пабло Молина (Аржентина)
Агон Белача (Германия) срещу Дерек Бинендайк (Нигерия)
SENSHI 33 – СУПЕРБИТКИ
Янис Еминов (Гърция) срещу Огнян Мирчев (България)
KWU FULL CONTACT, до 70 кг
Педро Гранхо (Испания) срещу Симеон Наковски (България)
KWU FULL CONTACT, до 70 кг
Данут Михаил (Испания) срещу Жулиен Риков (България)
KWU FULL CONTACT, до 75 кгДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google