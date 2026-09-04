От дъното на световната ранглиста до прага на топ 100: Впечатляващото възраждане на Дейн Суини

Историята на австралиеца Дейн Суини на Откритото първенство на САЩ е един от най-вдъхновяващите сюжети на тазгодишното издание на "мейджър" турнира в Ню Йорк. Преди мача си от третия кръг срещу италианеца Лучано Дардери, 25-годишният тенисист се намира на прага на исторически успех — първо класиране за осминафинал в турнир от Големия шлем и дебют сред първите 100 на световната ранглиста.

Преди по-малко от две години тенис кариерата на Суини изглеждаше сериозно застрашена. След тежка серия от девет поредни загуби и загуба на мотивация, австралиецът взе трудното решение да се оттегли временно от корта. В периода между април и юни 2024 г. той направи пауза, за да се погрижи за психичното си здраве и да преосмисли връзката си със спорта.

Последствията от отсъствието му и предходните неуспехи се отразиха пагубно на класирането му. През февруари 2025 г. Суини падна до смущаващото 681-во място в ранглистата на ATP. Именно тогава обаче започна забележителният му прелом.

Завръщането на австралиеца бе белязано от невероятна постоянност. В последните си 64 мача за 2025 г. Суини постигна забележителните 56 победи, пробивайки обратно през Чалънджър и ITF веригата. Устремът му продължи и през следващия сезон, а през февруари 2026 г. той триумфира с титлата на домашния турнир в Сидни.

Изтощеният Музети капитулира пред тенисист извън топ 100

Благодарение на тези успехи и отличните си изяви в Ню Йорк - включително победи над Корентин Муте и 13-ия поставен Лоренцо Музети, той вече се изкачи до 123-то място в света.

На пътя на Суини към първия му осминафинал в Шлема застава 21-вият поставен Лучано Дардери. Италианецът стигна до третия кръг след четирисетови победи над Хари Уенделкен и Далибор Сврчина. Двамата вече имат един мач помежду си - през 2023 г. в квалификациите на Откритото първенство на Австралия, когато Дардери надделя със 7:5, 1:6, 6:1.

Залогът в предстоящия сблъсък е огромен. При евентуална победа над Дардери, Дейн Суини не само ще си осигури място в четвъртия кръг в Ню Йорк, но и официално ще гарантира своя дългоочакван дебют в топ 100 на световния тенис.

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