Жак Риков пред Sportal.bg преди SENSHI 33: Искам нокаут, но и красива победа няма да е зле

Шампионът на SENSHI GRAND PRIX Жулиен Риков говори пред Sportal.bg преди следващата си битка в организацията на 5 септември срещу Данут Михаил от Испания на плажа в комплекс “Константин и Елена”.

“Аз не гледам толкова различно на себе си след титлата на SENSHI GRAND PRIX. Единствено мисля, че придобих повече увереност в себе си и в моите възможности. Това не ми се отрази толкова, но за съперниците мисля, че не е така. Те вече гледат много по-сериозно на мен. Все пак съм на 20 години. Мисля, че това е доста голям успех и те го отчитат като такъв.

По принцип съм по-тих като човек. Не съм много шумен и не говоря много за себе си. Такъв съм само когато съм на бойното поле. Аз съм си същият човек. Дори и да съм шампион, надявам се винаги да остана здраво стъпил на земята — и ще остана.

При мен мотивацията не спада, въпреки че спечелих GRAND PRIX турнира. Искам да трупам колкото се може повече победи, докато ми е времето и докато имам тази възможност. Не губя мотивация. Това го знам и го приемам като работа и като цел. Затова винаги съм на сто процента и винаги съм готов за битка.

Винаги искам да направя хубав и красив нокаут, с който да зарадвам публиката. Не съм готов обаче да рискувам твърде много и да жертвам победата заради нокаута. Най-важното е да спечеля. Разбира се, предпочитам да бъде с нокаут, но ако това не се случи, и една красива победа е напълно достатъчна.

Понеже вече имам доста битки и не съм непознат за съперниците, при всяка подготовка променяме някои неща. Не може винаги да използваш едни и същи оръжия, защото, както казахте, съперниците те разучават. Те гледат моите срещи, както аз гледам техните, и виждат какво ми се получава. След това ще се опитат да използват тази информация срещу мен. Затова при всяка подготовка трябва да правим промени и да добавяме нови оръжия. Спарингите винаги са на високо ниво. Правим ги доста интензивно, като във всеки рунд срещу мен излиза свеж противник. Затова кардиото не ме притеснява.

Мисля, че няма удобни и подходящи съперници. Все пак това е бой и всеки може да те изненада. Трябва да се нагодя към неговия стил. Независимо дали ще ми бъде удобно, или не, ще си го направя удобно. Нямам конкретна стратегия. На място ще се нагодя към неговата игра по време на срещата. Имам някои неща, които знам, че трябва да правя, и други, които не трябва да допускам, но ще видим какво ще стане в самата битка.

Ще обещая да дам всичко от себе си и да я зарадвам.

Аз предпочитам залата пред това да се бия на плажа, както ще е сега. Там ми е по-комфортно и всичко се случва по-лесно, включително загрявката. За публиката обаче битките на плажа са много по-красиви. Отстрани изглеждат по-добре и се получава по-хубаво. Предпочитам залата, но където и да бъде битката, винаги съм готов за победа”, каза Риков пред Sportal.bg.

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