Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Жак Риков пред Sportal.bg преди SENSHI 33: Искам нокаут, но и красива победа няма да е зле

Жак Риков пред Sportal.bg преди SENSHI 33: Искам нокаут, но и красива победа няма да е зле

  • 4 сеп 2026 | 14:15
  • 320
  • 0

Шампионът на SENSHI GRAND PRIX Жулиен Риков говори пред Sportal.bg преди следващата си битка в организацията на 5 септември срещу Данут Михаил от Испания на плажа в комплекс “Константин и Елена”.

“Аз не гледам толкова различно на себе си след титлата на SENSHI GRAND PRIX. Единствено мисля, че придобих повече увереност в себе си и в моите възможности. Това не ми се отрази толкова, но за съперниците мисля, че не е така. Те вече гледат много по-сериозно на мен. Все пак съм на 20 години. Мисля, че това е доста голям успех и те го отчитат като такъв.

По принцип съм по-тих като човек. Не съм много шумен и не говоря много за себе си. Такъв съм само когато съм на бойното поле. Аз съм си същият човек. Дори и да съм шампион, надявам се винаги да остана здраво стъпил на земята — и ще остана.

При мен мотивацията не спада, въпреки че спечелих GRAND PRIX турнира. Искам да трупам колкото се може повече победи, докато ми е времето и докато имам тази възможност. Не губя мотивация. Това го знам и го приемам като работа и като цел. Затова винаги съм на сто процента и винаги съм готов за битка.

Винаги искам да направя хубав и красив нокаут, с който да зарадвам публиката. Не съм готов обаче да рискувам твърде много и да жертвам победата заради нокаута. Най-важното е да спечеля. Разбира се, предпочитам да бъде с нокаут, но ако това не се случи, и една красива победа е напълно достатъчна.

Понеже вече имам доста битки и не съм непознат за съперниците, при всяка подготовка променяме някои неща. Не може винаги да използваш едни и същи оръжия, защото, както казахте, съперниците те разучават. Те гледат моите срещи, както аз гледам техните, и виждат какво ми се получава. След това ще се опитат да използват тази информация срещу мен. Затова при всяка подготовка трябва да правим промени и да добавяме нови оръжия. Спарингите винаги са на високо ниво. Правим ги доста интензивно, като във всеки рунд срещу мен излиза свеж противник. Затова кардиото не ме притеснява.

Мисля, че няма удобни и подходящи съперници. Все пак това е бой и всеки може да те изненада. Трябва да се нагодя към неговия стил. Независимо дали ще ми бъде удобно, или не, ще си го направя удобно. Нямам конкретна стратегия. На място ще се нагодя към неговата игра по време на срещата. Имам някои неща, които знам, че трябва да правя, и други, които не трябва да допускам, но ще видим какво ще стане в самата битка.

Ще обещая да дам всичко от себе си и да я зарадвам.

Аз предпочитам залата пред това да се бия на плажа, както ще е сега. Там ми е по-комфортно и всичко се случва по-лесно, включително загрявката. За публиката обаче битките на плажа са много по-красиви. Отстрани изглеждат по-добре и се получава по-хубаво. Предпочитам залата, но където и да бъде битката, винаги съм готов за победа”, каза Риков пред Sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Автобус го влачи 18 метра и едва не го убива, а сега е на една победа от договор с UFC

Автобус го влачи 18 метра и едва не го убива, а сега е на една победа от договор с UFC

  • 3 сеп 2026 | 15:26
  • 9001
  • 3
Рекорден брой състезатели се очакват на плажната борба край Несебър

Рекорден брой състезатели се очакват на плажната борба край Несебър

  • 3 сеп 2026 | 12:51
  • 834
  • 0
Джо Роугън: UFC сбъркаха със съперника на Конър

Джо Роугън: UFC сбъркаха със съперника на Конър

  • 2 сеп 2026 | 19:51
  • 2161
  • 1
Реваншът между Чимаев и Бърнс е насрочен за събитието RAF 13

Реваншът между Чимаев и Бърнс е насрочен за събитието RAF 13

  • 2 сеп 2026 | 18:03
  • 1427
  • 0
Международен журналист посвети документален филм на SENSHI и KWU SENSHI

Международен журналист посвети документален филм на SENSHI и KWU SENSHI

  • 2 сеп 2026 | 16:27
  • 677
  • 0
Станимира Петрова преди завръщането на ринга: Искам да се насладя на момента

Станимира Петрова преди завръщането на ринга: Искам да се насладя на момента

  • 2 сеп 2026 | 16:14
  • 1954
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

  • 4 сеп 2026 | 15:21
  • 2896
  • 5
Размениха 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига заради Левски - ЦСКА

Размениха 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига заради Левски - ЦСКА

  • 4 сеп 2026 | 14:51
  • 3730
  • 7
Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

  • 4 сеп 2026 | 13:09
  • 6555
  • 15
Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

  • 4 сеп 2026 | 10:00
  • 22857
  • 53
Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

  • 4 сеп 2026 | 11:50
  • 7686
  • 3
Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

  • 4 сеп 2026 | 12:18
  • 8431
  • 25