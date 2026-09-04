Бойците проведоха официална тренировка преди SENSHI 33

Бойците на SENSHI проведоха офиицална медийна тренировка преди дългоочакваната 33-та галавечер на реномираната международна организация. Тя ще се проведе на 5 септември на плажа на комплекс "Константин и Елена".



Цели четирима българи ще се бият на ринга на SENSHI 33 - Симеон Наковски, Жулиен Риков, Огнян Мирчев и Едуард Алексанян, който ще бъде част от турнира Grand Prix в категория до 95 кг.



Ето бойната карта на SENSHI 33:

SENSHI 33 GRAND PRIX – 1/4-финали

Юри Фаркас (Румъния) срещу Едуард Алексанян (България)

Юри Фернандеш (Португалия) срещу Александър Бурдужа (Молдова)

Шариф Бен Мабрук (Тунис) срещу Емин Йозер (Турция)

Рамон Куирини (Италия) срещу Али Насир (Германия)

РЕЗЕРВНИ БИТКИ ЗА GRAND PRIX

Майк Кена (ДР Конго) срещу Пабло Молина (Аржентина)

Агон Белача (Германия) срещу Дерек Бинендайк (Нигерия)

SENSHI 33 – СУПЕРБИТКИ

Янис Еминов (Гърция) срещу Огнян Мирчев (България)

KWU FULL CONTACT, до 70 кг

Педро Граньо (Испания) срещу Симеон Наковски (България)

KWU FULL CONTACT, до 70 кг

Данут Михаил (Испания) срещу Жулиен Риков (България)

KWU FULL CONTACT, до 75 кг

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google