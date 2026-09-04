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Симеон Наковски пред Sportal.bg преди SENSHI 33: Адреналинът се покачва

  • 4 сеп 2026 | 14:20
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Симеон Наковски говори пред Sportal.bg преди дългоочакваната си битка на SENSHI 33 във Варна на 5 септември срещу испанеца Педро Граньо. Симеон беше гост в студиото ни и преди няколко дни, като сега затвърди впечатленията, че няма търпение да блесне на ринга на реномираната международна организация.

“Чувствам се перфектно. Всичко е наред. Минахме кантара, пораздвижихме се и вече остана утре да направим това, за което сме тук. Всичко мина перфектно. Подготвен съм и чакам събота. Надявам се да зарадвам всички мои приятели и семейство с победа. С кантара нямахме абсолютно никакви проблеми. Минахме го от първия път. Всичко е по план.

Не мога да кажа, че последните часове преди битката са най-нервните. Просто тръпката и адреналинът се покачват. Искам да изляза и да покажа защо съм положил целия този труд.

Стилът на съперника ми е силов. Сменя доста добре ритъма. По-опитен състезател е. Но това си е бой. Мога да си мисля, че ще стане едно, а да се получи друго. Така че нека излезем и да започнем мача. Оттам нататък ще видим как ще се развие.

Честно казано, нямам предпочитания за това каква ще бъде арената на битката. Ще играя, независимо дали ще бъде на плажа, или в зала. Играл съм и на плажа, и в зала, така че за мен няма значение. Дай Боже да си говорим отново след победата ми”, каза Наковски пред Sportal.bg.

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