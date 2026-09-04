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  3. Зейн Ноулс се включи в подготовката на Черно море

Зейн Ноулс се включи в подготовката на Черно море

  • 4 сеп 2026 | 13:53
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Зейн Ноулс се включи в подготовката на Черно море

Последното ново попълнение на Черно море Тича Зейн Ноулс вече е във Варна, където стартира подготовка със своите съотборници.

Бахамският център пристигна в морската столица снощи и още днес се появи на стадиона "Тича", където "моряците" провеждаха сутрешното си занимание пред погледа на новия специалист начело на тима Фотис Такианос, видя Sportal.bg.

Припомняме ви, че носителят на Суперкупата и Купата на България от изминалия сезон се подготвя в непълен състав, като в следващите дни се очаква да бъдат обявени още нови играчи в състава на варненци.

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Снимки: Sportal.bg

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