Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Руси Минев се оттегля от ММА

Руси Минев се оттегля от ММА

  • 4 сеп 2026 | 13:41
  • 145
  • 0
Руси Минев се оттегля от ММА

Руси Минев слага край на състезателната си кариера в смесените бойни изкуства.

Боецът от Стара Загора съобщи новината пред спортния журналист Георги Петков в неговия YouTube канал "Неформално с Георги Петков". Минев допълни, че ще продължи да се занимава с треньорска дейност в столичната спортна зала "Лонсдейл", като ще тренира малки и големи в спортовете ММА и свободна борба.

"Има много хора, които са пропиляли времето си и не са обръщали внимание на истински важните неща от живота. За мен най-важното е моето семейство. Синът ми тепърва започна да казва думички... Не искам да пропускам нито една казана дума или направена крачка. Искам да съм до тях", споделя Минев.

В интервюто той разказва още, че травма в дясната ръка, която не му позволява да използва пълния си капацитет в ММА, също е една от причините Минев да се оттегли от състезателния спорт.

Старозагорецът започва пътя си в бойните спортове със свободна борба, но после преминава към смесените бойни изкуства. В свободната борба той печели републикански титли, а в аматьорския ММА става не само държавен шампион, но и печели медали от европейски и световни първенства. В професионалния ММА Минев печели шест битки в общо седем двубоя.

Вижте цялото интервю на Минев тук:

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Автобус го влачи 18 метра и едва не го убива, а сега е на една победа от договор с UFC

Автобус го влачи 18 метра и едва не го убива, а сега е на една победа от договор с UFC

  • 3 сеп 2026 | 15:26
  • 8966
  • 3
Рекорден брой състезатели се очакват на плажната борба край Несебър

Рекорден брой състезатели се очакват на плажната борба край Несебър

  • 3 сеп 2026 | 12:51
  • 813
  • 0
Джо Роугън: UFC сбъркаха със съперника на Конър

Джо Роугън: UFC сбъркаха със съперника на Конър

  • 2 сеп 2026 | 19:51
  • 2127
  • 1
Реваншът между Чимаев и Бърнс е насрочен за събитието RAF 13

Реваншът между Чимаев и Бърнс е насрочен за събитието RAF 13

  • 2 сеп 2026 | 18:03
  • 1422
  • 0
Международен журналист посвети документален филм на SENSHI и KWU SENSHI

Международен журналист посвети документален филм на SENSHI и KWU SENSHI

  • 2 сеп 2026 | 16:27
  • 672
  • 0
Станимира Петрова преди завръщането на ринга: Искам да се насладя на момента

Станимира Петрова преди завръщането на ринга: Искам да се насладя на момента

  • 2 сеп 2026 | 16:14
  • 1939
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

  • 4 сеп 2026 | 13:09
  • 2451
  • 5
Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

  • 4 сеп 2026 | 10:00
  • 18927
  • 39
ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

  • 4 сеп 2026 | 10:06
  • 12717
  • 17
Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

  • 4 сеп 2026 | 11:50
  • 5441
  • 3
Ботев (Пд) официално представи Шопов

Ботев (Пд) официално представи Шопов

  • 4 сеп 2026 | 11:51
  • 4089
  • 13
Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

  • 4 сеп 2026 | 12:18
  • 5556
  • 14