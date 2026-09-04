Руси Минев се оттегля от ММА

Руси Минев слага край на състезателната си кариера в смесените бойни изкуства.

Боецът от Стара Загора съобщи новината пред спортния журналист Георги Петков в неговия YouTube канал "Неформално с Георги Петков". Минев допълни, че ще продължи да се занимава с треньорска дейност в столичната спортна зала "Лонсдейл", като ще тренира малки и големи в спортовете ММА и свободна борба.

"Има много хора, които са пропиляли времето си и не са обръщали внимание на истински важните неща от живота. За мен най-важното е моето семейство. Синът ми тепърва започна да казва думички... Не искам да пропускам нито една казана дума или направена крачка. Искам да съм до тях", споделя Минев.

В интервюто той разказва още, че травма в дясната ръка, която не му позволява да използва пълния си капацитет в ММА, също е една от причините Минев да се оттегли от състезателния спорт.

Старозагорецът започва пътя си в бойните спортове със свободна борба, но после преминава към смесените бойни изкуства. В свободната борба той печели републикански титли, а в аматьорския ММА става не само държавен шампион, но и печели медали от европейски и световни първенства. В професионалния ММА Минев печели шест битки в общо седем двубоя.

Вижте цялото интервю на Минев тук:

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