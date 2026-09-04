Българските попълнения на Балкан вече тренират в Ботевград

Баскетболният Балкан обяви, че вече може да разчита и на новите си български попълнения за предстоящия сезон 2026/2027, сред които са националите Павлин Иванов, Иван Алипиев, Александър Стоименов и Иван Спиров. Състезателите бяха ангажирани с представителния тим на България, но вече са на линия за ботевградчани.

Шампионите вече стартираха с контролите и изиграха два мача срещу участника в Евролигата Апоел Тел Авив.

Следващата проверка на Балкан ще бъде на 6 септември в Ботевград срещу състава на ТФТ Скопие.

Българският отбор ще изиграе и два приятелски мача в Истанбул - срещу Фенербахче на 13 септември и срещу Бордо Спортиф на 15 септември.

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