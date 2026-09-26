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Стеф Къри се е съгласил на двегодишно удължаване на договора си

  • 26 сеп 2026 | 11:04
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Стеф Къри се е съгласил на двегодишно удължаване на договора си

Американският баскетболист Стеф Къри се е съгласил на двегодишно удължаване на договора си с Голдън Стейт Уориърс на стойност 116 милиона долара, което ще го задържи в отбора до края на сезон 2028/2029 в НБА, съобщи източник, запознат пряко със сделката, пред агенция АР.

Голдън Стейт все още не е обявил официално условията по контракта на Къри. Баскетболистът имаше право на договор за сума до 136 милиона долара, така че на практика прави отстъпка на клуба, потвърждавайки дългогодишното си намерение да завърши кариерата си в Уориърс.

Генералният мениджър на Голдън Стейт Майк Дънлийви заяви миналия месец, че е оптимист за постигането на споразумение с двукратния носител на наградата за най-полезен играч (MVP) и лидер в историята на НБА по отбелязани тройки.

38-годишният Стеф Къри ще завърши настоящото удължаване на договора си (на стойност 62.6 милиона долара за сезон 2026/2027, подписано през август 2024-а), преди новият контракт да влезе в сила и да го задържи в отбора до 2029 година, когато ще бъде неговият 20-и сезон в лигата.

През миналия сезон Къри записа средни показатели от 26.6 точки, 4.7 асистенции и 3.6 борби, но изигра само 43 мача поради контузии. Той има четири титли в Националната баскетболна асоциация с Голдън Стейт, като последната е от 2022-а. Новината за новия договор на Къри беше съобщена първо от ESPN.

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Снимки: Gettyimages

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