Балкан продължава със селекцията, подписа с Иван Спиров

Баскетболният Балкан (Ботевград) привлече още един български състезател, информираха от клуба.

"Балкан приветства в състава си един от младите таланти на България - Иван Спиров! Част от отборите на националите U16, U18, U20 и мъже, той доказва своите баскетболни умения още преди да навърши 18. Варненецът е част от мъжкия отбор на Черно Море Тича дълги години, а през изминалия сезон покорява нови върхове, като става част от американското колежанско първенство с Кливланд Стейт Викингс.

Балкан уреди контроли с два отбора от Евролигата

Играейки както в позицията на тежко крило, така и като център, Иван Спиров идва в редиците на Балкан и носи със себе си енергията, уменията и високия професионализъм, необходими на нашия отбор за предстоящите предизвикателства в турнира Еврокъп", добавиха от ботевградския тим в профила си в социалната платформа Фейсбук.

В понеделник от Балкан обявиха и привличането на австралиеца Алекс Дукас.

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