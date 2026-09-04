Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Без Маверик Винялес и на "Мизано"

Без Маверик Винялес и на "Мизано"

  • 4 сеп 2026 | 11:22
  • 367
  • 0

Отборът на Tech3 КТМ потвърди, че Маверик Винялес ще пропусне и предстоящата следващата седмица Гран При на Сан Марино, в която отново ще бъде заменен от тестовия пилот на КТМ Пол Еспаргаро.

Винялес пропусна последните два състезателни уикенда във Великобритания и Арагон, докато продължава да се възстановява от контузията в рамото, която той получи в Германия преди повече от година. Испанецът направи няколко опита за завръщане в MotoGP през 2025 и 2026, но си личеше, че е далеч от оптималната си форма, като това беше отдадено на последствие от първоначалната контузия.

Защо КТМ не искат Пол Еспаргаро да замества Винялес още дълго
Защо КТМ не искат Пол Еспаргаро да замества Винялес още дълго

От Tech3 КТМ се надяват Винялес да се завърне за Гран При на Австрия на „Ред Бул Ринг“, която ще се проведе между 18 и 20 септември. Междувременно Еспаргаро ще продължи да управлява неговия мотор, като за тестовият пилот на КТМ това ще бъде трето поредно участие, след като той стартира на „Силвърстоун“ и „Моторланд Арагон“. В двете си състезания до момент през 2026 година Еспаргаро записа едно 13-то и едно 16-то място.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

  • 4 сеп 2026 | 07:31
  • 20353
  • 0
Никола Цолов: С колата от Формула 1 свикнах по-лесно

Никола Цолов: С колата от Формула 1 свикнах по-лесно

  • 3 сеп 2026 | 21:53
  • 15620
  • 24
Пиастри: Максималната ни скорост в Унгария може да е по-висока от тази на "Монца"

Пиастри: Максималната ни скорост в Унгария може да е по-висока от тази на "Монца"

  • 3 сеп 2026 | 20:13
  • 1794
  • 0
Лиам Лоусън получи висока оценка преди Гран При на Италия

Лиам Лоусън получи висока оценка преди Гран При на Италия

  • 3 сеп 2026 | 19:45
  • 1196
  • 0
Леклер потвърди, че Хамилтън ще има приоритет на "Монца"

Леклер потвърди, че Хамилтън ще има приоритет на "Монца"

  • 3 сеп 2026 | 19:06
  • 9738
  • 1
Мерцедес потвърди смяната на двигателя на Антонели

Мерцедес потвърди смяната на двигателя на Антонели

  • 3 сеп 2026 | 16:26
  • 3810
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

  • 4 сеп 2026 | 10:00
  • 13040
  • 23
ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

  • 4 сеп 2026 | 10:06
  • 8606
  • 7
Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

  • 4 сеп 2026 | 11:50
  • 2176
  • 1
Ботев (Пд) официално представи Шопов

Ботев (Пд) официално представи Шопов

  • 4 сеп 2026 | 11:51
  • 1255
  • 2
Петко Христов обяви, че преговаря с Левски

Петко Христов обяви, че преговаря с Левски

  • 4 сеп 2026 | 09:28
  • 12742
  • 27
Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

  • 4 сеп 2026 | 12:18
  • 426
  • 0