Без Маверик Винялес и на "Мизано"

Отборът на Tech3 КТМ потвърди, че Маверик Винялес ще пропусне и предстоящата следващата седмица Гран При на Сан Марино, в която отново ще бъде заменен от тестовия пилот на КТМ Пол Еспаргаро.

After stepping in for the previous two rounds, Pol will return for Misano next week!



Mav is continuing his recovery and is hoping to be back on the bike in time for Spielberg. We wish him a smooth recovery and we're looking forward to having him back in the garage soon#MotoGP pic.twitter.com/eUnxBAmlun — Tech3 Racing (@Tech3Racing) September 4, 2026

Винялес пропусна последните два състезателни уикенда във Великобритания и Арагон, докато продължава да се възстановява от контузията в рамото, която той получи в Германия преди повече от година. Испанецът направи няколко опита за завръщане в MotoGP през 2025 и 2026, но си личеше, че е далеч от оптималната си форма, като това беше отдадено на последствие от първоначалната контузия.

Защо КТМ не искат Пол Еспаргаро да замества Винялес още дълго

От Tech3 КТМ се надяват Винялес да се завърне за Гран При на Австрия на „Ред Бул Ринг“, която ще се проведе между 18 и 20 септември. Междувременно Еспаргаро ще продължи да управлява неговия мотор, като за тестовият пилот на КТМ това ще бъде трето поредно участие, след като той стартира на „Силвърстоун“ и „Моторланд Арагон“. В двете си състезания до момент през 2026 година Еспаргаро записа едно 13-то и едно 16-то място.

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Снимки: Gettyimages