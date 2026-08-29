Защо КТМ не искат Пол Еспаргаро да замества Винялес още дълго

Този уикенд в Арагон Пол Еспаргаро ще участва във второто си състезание в MotoGP на мястото на Маверик Винялес, но това не е непременно в интерес на КТМ.

Еспаргаро е ценен актив за КТМ, откакто напусна шампионата като титулярен пилот в края на 2023 година. Като тестов състезател той успя да донесе скорост в тестовия екип на КТМ, която дори пилот като Дани Педроса – оттеглил се преди почти осем години – трудно би достигнал при тестване на нови компоненти. Освен това той успя да замести контузени пилоти на няколко пъти, показвайки солидна компетентност.

📁 2026

📁Race Weekend

📁 Aragon GP



Back on track 😮‍💨#AragonGP pic.twitter.com/hUy98lxADv — Tech3 Racing (@Tech3Racing) August 28, 2026

Именно Пол Еспаргаро замени за първи път Винялес, когато световният шампион в Moto3 за 2013 контузи рамото си в Германия миналия юли. Отново Еспаргаро се включи в отбора на Tech3 на „Силвърстоун“ и „Моторланд Арагон“ тази година, за да запълни празнината, оставена от него, докато той продължава да се бори с настоящата си криза с контузии.

Our grid positions are locked in! 🔐



Enea will start from P16 with Pol in P20. Let the countdown for the Sprint Race begin ⏳#AragonGP pic.twitter.com/HGJrFditHL — Tech3 Racing (@Tech3Racing) August 29, 2026

Въпреки това, с наближаващата техническа революция в MotoGP през 2027, времето на Еспаргаро би било по-добре оползотворено – от гледна точка на КТМ – ако бъде посветено на тестове на 850-кубиковата машина, която ще дебютира в състезание след малко повече от шест месеца. Затова за Пит Байрер има очевидно желание Винялес да се върне на втория мотоциклет RC16 на Tech3 възможно най-скоро, за да може Еспаргаро да се върне към тестовите си задължения. Самият спортен директор на КТМ обаче не е сигурен кога това ще бъде възможно.

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„Толкова е тъжно, че първо отне толкова време [рамото на Винялес] да заздравее, след това винтът излезе и раздразни някои други части“, каза Пит Байер за ситуацията с Винялес.



„Сега има контузена друга връзка и в момента никой не може да ми каже кога се е случило това, дали е от друг инцидент, или е било там от самото начало – наистина не знам. Факт е, че той има нова контузия и ние казахме: „Докато не е във форма, няма да кара мотора“; това не помага нито на него, нито на нас.



„Чакаме Маверик да се върне. Той е един от нас и го искаме обратно. Много се радвам, че Пол [Еспаргаро] се включва, всички познаваме този позитивен човек, когато се присъедини към проекта. Също така ни е нужен, за да продължи да работи по 850-кубиковия мотор. Така че [...] не се радваме, че Пол е тук, а Маверик е у дома – имаме нужда от Маверик тук и от Пол в тестовата програма“, завърши Байрер.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

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Снимки: Gettyimages