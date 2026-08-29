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Защо КТМ не искат Пол Еспаргаро да замества Винялес още дълго

  • 29 авг 2026 | 14:16
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Този уикенд в Арагон Пол Еспаргаро ще участва във второто си състезание в MotoGP на мястото на Маверик Винялес, но това не е непременно в интерес на КТМ.

Еспаргаро е ценен актив за КТМ, откакто напусна шампионата като титулярен пилот в края на 2023 година. Като тестов състезател той успя да донесе скорост в тестовия екип на КТМ, която дори пилот като Дани Педроса – оттеглил се преди почти осем години – трудно би достигнал при тестване на нови компоненти. Освен това той успя да замести контузени пилоти на няколко пъти, показвайки солидна компетентност.

Именно Пол Еспаргаро замени за първи път Винялес, когато световният шампион в Moto3 за 2013 контузи рамото си в Германия миналия юли. Отново Еспаргаро се включи в отбора на Tech3 на „Силвърстоун“ и „Моторланд Арагон“ тази година, за да запълни празнината, оставена от него, докато той продължава да се бори с настоящата си криза с контузии.

Въпреки това, с наближаващата техническа революция в MotoGP през 2027, времето на Еспаргаро би било по-добре оползотворено – от гледна точка на КТМ – ако бъде посветено на тестове на 850-кубиковата машина, която ще дебютира в състезание след малко повече от шест месеца. Затова за Пит Байрер има очевидно желание Винялес да се върне на втория мотоциклет RC16 на Tech3 възможно най-скоро, за да може Еспаргаро да се върне към тестовите си задължения. Самият спортен директор на КТМ обаче не е сигурен кога това ще бъде възможно.

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„Толкова е тъжно, че първо отне толкова време [рамото на Винялес] да заздравее, след това винтът излезе и раздразни някои други части“, каза Пит Байер за ситуацията с Винялес.

„Сега има контузена друга връзка и в момента никой не може да ми каже кога се е случило това, дали е от друг инцидент, или е било там от самото начало – наистина не знам. Факт е, че той има нова контузия и ние казахме: „Докато не е във форма, няма да кара мотора“; това не помага нито на него, нито на нас.

„Чакаме Маверик да се върне. Той е един от нас и го искаме обратно. Много се радвам, че Пол [Еспаргаро] се включва, всички познаваме този позитивен човек, когато се присъедини към проекта. Също така ни е нужен, за да продължи да работи по 850-кубиковия мотор. Така че [...] не се радваме, че Пол е тук, а Маверик е у дома – имаме нужда от Маверик тук и от Пол в тестовата програма“, завърши Байрер.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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