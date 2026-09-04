Ник Кириос може да се завърне на корта веднага

Австралийският тенисист Ник Кириос, който бе уличен в употреба на забранено вещество, може да се завърне на корта, съобщи Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA).

31-годишният Кирьос, финалист на "Уимбълдън" през 2022 година, даде положителна проба за кокаин.

Ник Кириос с положителна проба за кокаин

Пробата е била взета по време на турнира в Майорка, посочиха от ITIA. Тъй като кокаинът не попада в групата на веществата, които подобряват представянето на корта, то максималното наказание за Кирьос в случая бе три месеца. Заради активното сътрудничество на тенисиста обаче санкцията му е намалена на един месец и изтича на 3 септември, тоест от днес той отново може да се състезава.

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За да се намали наказанието на Кирьос, австралиецът се е задължил да посещава програма за лечение, а освен това ще загуби и спечелените точки и пари от наградния фонд от турнира в Майорка.

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