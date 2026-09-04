Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ник Кириос може да се завърне на корта веднага

Ник Кириос може да се завърне на корта веднага

  • 4 сеп 2026 | 09:05
  • 201
  • 0
Ник Кириос може да се завърне на корта веднага

Австралийският тенисист Ник Кириос, който бе уличен в употреба на забранено вещество, може да се завърне на корта, съобщи Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA).

31-годишният Кирьос, финалист на "Уимбълдън" през 2022 година, даде положителна проба за кокаин.

Ник Кириос с положителна проба за кокаин
Ник Кириос с положителна проба за кокаин

Пробата е била взета по време на турнира в Майорка, посочиха от ITIA. Тъй като кокаинът не попада в групата на веществата, които подобряват представянето на корта, то максималното наказание за Кирьос в случая бе три месеца. Заради активното сътрудничество на тенисиста обаче санкцията му е намалена на един месец и изтича на 3 септември, тоест от днес той отново може да се състезава.

Анди Родик обвини Ник Кириос в двоен стандарт след положителната допинг проба
Анди Родик обвини Ник Кириос в двоен стандарт след положителната допинг проба

За да се намали наказанието на Кирьос, австралиецът се е задължил да посещава програма за лечение, а освен това ще загуби и спечелените точки и пари от наградния фонд от турнира в Майорка.

Симона Халеп с остри думи към Ник Кириос след наказанието му за кокаин
Симона Халеп с остри думи към Ник Кириос след наказанието му за кокаин
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Мадисън Кийс спаси 5 мачбола и отстрани Анна Бондар на US Open

Мадисън Кийс спаси 5 мачбола и отстрани Анна Бондар на US Open

  • 4 сеп 2026 | 02:19
  • 874
  • 0
Коболи загуби първия сет, но продължава напред на US Open

Коболи загуби първия сет, но продължава напред на US Open

  • 4 сеп 2026 | 02:11
  • 809
  • 0
Пети ден на US Open: водачът в схемата Зверев срещу познат съперник

Пети ден на US Open: водачът в схемата Зверев срещу познат съперник

  • 4 сеп 2026 | 07:45
  • 11597
  • 0
Изтощеният Музети капитулира пред тенисист извън топ 100

Изтощеният Музети капитулира пред тенисист извън топ 100

  • 4 сеп 2026 | 01:26
  • 1191
  • 0
Тейлър Фриц разгроми Матия Белучи и постигна победа №200 на твърди кортове

Тейлър Фриц разгроми Матия Белучи и постигна победа №200 на твърди кортове

  • 4 сеп 2026 | 01:16
  • 914
  • 0
Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнир от сериите "Чалънджър" в Испания

Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнир от сериите "Чалънджър" в Испания

  • 3 сеп 2026 | 23:27
  • 1024
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

  • 3 сеп 2026 | 22:48
  • 29114
  • 25
Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

  • 4 сеп 2026 | 01:53
  • 16421
  • 10
Пети ден на US Open: водачът в схемата Зверев срещу познат съперник

Пети ден на US Open: водачът в схемата Зверев срещу познат съперник

  • 4 сеп 2026 | 07:45
  • 11597
  • 0
Никола Цолов: С колата от Формула 1 свикнах по-лесно

Никола Цолов: С колата от Формула 1 свикнах по-лесно

  • 3 сеп 2026 | 21:53
  • 13398
  • 20
Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

  • 3 сеп 2026 | 21:54
  • 8492
  • 5
Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

  • 3 сеп 2026 | 15:42
  • 17076
  • 5