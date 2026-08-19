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Ник Кириос наказан след положителна проба за кокаин

  • 19 авг 2026 | 12:03
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Ник Кириос наказан след положителна проба за кокаин

Финалистът от Уимбълдън през 2022 година Ник Кирьос е дал положителна проба за кокаин, потвърди официално Международната агенция за тенис почтеност (ITIA). Австралиецът се е провалил на теста за употреба забранени вещества по време на ATP 250 надпреварата в Майорка през юни.

Лабораторният анализ е потвърдил наличието на бензоилекгонин — метаболит на кокаина, който е сред забранените вещества в програмата за борба с допинга в тениса.

Ник Кириос призна за положителния тест в социалните мрежи, заявявайки, че поема пълна отговорност за случилото се.

“Исках да го чуете първо от мен. Наскоро се провалих на допинг тест по време на турнира в Майорка. Направих огромна грешка и поемем пълната отговорност за нея", написа той в "Инстаграм".

“Извинявам се на феновете ми, на семейството ми, на спонсорите ми и на всички мои близки. Преди всичко се извинявам на децата, които ме следват в социалните мрежи. Знам какъв пример дават подобни постъпки и затова съм много разочарован от себе си“.

“Няма да си търся оправдания, но бих искал да дам малко повече информация за ситуацията, в която се намирах. Всички контузии през последните няколко години ми се отразиха много сериозно както физически, така и психологически. Тялото ми не успява да направи това, което умът ми очаква от него и да се примиря с мисълта, че съм близо до края на кариерата си беше много по-трудно, отколкото съм си представял“.

"Винаги съм казвал, че не аз избрах тениса, тенисът избра мен. Въпреки това е изключително трудно да се разделя с нещо, което е било съставна част от живота ми в продължение на много години. Имаше много моменти, в които се чувствах безпомощен и самотен“.

„Знам, че нищо от това не оправдава постъпката ми. Добрата новина е, че случилото се ме накара да се събудя. През следващите 28 дни ще се оттегля напълно от социалните мрежи и публичното пространство, за да мога да си подредя мислите и да се стегна. Моля да уважите правото ми на лично пространство и това на семейството ми. Много съжалявам. Ще свърша необходимата работа и ще се завърна по-добър“.

Докато трае временното му отстраняване и до вземането на окончателно решение от независим трибунал, Кириос няма право да се състезава, да тренира други играчи или да присъства на каквито и да е официални турнири и събития, организирани от ATP, WTA, ITIA, Големия шлем или национални тенис федерации.

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