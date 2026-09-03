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  3. Сестри Глушкови ще играят на полуфиналите на двойки на турнир в Сърбия

Сестри Глушкови ще играят на полуфиналите на двойки на турнир в Сърбия

  • 3 сеп 2026 | 21:46
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Сестри Глушкови ще играят на полуфиналите на двойки на турнир в Сърбия

Сестрите Андрея и Денислава Глушкови се класираха за полуфиналите на двойки на турнирa по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българките, които са четвърти поставени в основната схема, разгромиха Лейла Хана Голубович (САЩ) и Милица Стошович (Сърбия) с 6:0, 6:0 за 70 минути.

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Следващите им съпернички ще бъдат победителките от мача между водачките в схемата Мария Головина (Русия)/Наталия Сенич (Сърбия) и Елени Хаджиавраам (Гърция) и Карина Фядосик (Беларус).

Други българки Ралица Александрова и Валерия Гърневска загубиха на четвъртфиналите от представителките на домакините Анастасия Цветкович и Лана Вирц с 2:6, 0:6.

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