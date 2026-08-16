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  3. Андрея Глушкова стана шампионка на двойки на турнир от World Tennis Tour Juniors

Андрея Глушкова стана шампионка на двойки на турнир от World Tennis Tour Juniors

  • 16 авг 2026 | 11:10
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Андрея Глушкова стана шампионка на двойки на турнир от World Tennis Tour Juniors

Андрея Глушкова стана шампионка на двойки при девойките на турнир по тенис от категория J60 от веригата World Tennis Tour Juniors в Скопие (Република Северна Македония).

Българката и Сара Митевска (Република Северна Македония) победиха на финала с 6:3, 2:6, 10:4 италианките Анастасия Дмитриев и Ноел Зема. За Глушкова това е седма титла на двойки от веригата World Tennis Tour Juniors.

Борис Начев и Борис Борисов пък станаха вицешампиони на двойки при юношите. Българите загубиха във финала с 3:6, 1:6 от Лазар Младенович (Швейцария) и Ерион Незири (Република Северна Македония).

Доброто представяне на българските тенисисти беше допълнено от Мартин Бонев при юношите и Илина Илиева при девойките, които завършиха на трето място на сингъл, съобщават от БФ Тенис.

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