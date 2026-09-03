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Синер продължава възстановяването си в Торино

  • 3 сеп 2026 | 22:52
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Синер продължава възстановяването си в Торино

Световният номер едно Яник Синер публикува актуална информация за своето възстановяване, след като беше принуден да вземе трудното решение да пропусне Откритото първенство на САЩ поради контузия в дясното коляно. Италианецът провежда специфична подготовка в Торино, където тестовете и физическото му натоварване продължават под стриктен контрол.

Възстановителната програма на италианския тенисист включва специализирана работа на пясък, упражнения в басейн и интензивни занимания във фитнес залата, комбинирани с физиотерапевтични процедури. Целта на тези натоварвания е да се намали натискът върху коляното, докато същевременно се поддържа физическата му форма.

Установиха контузията на Синер
Установиха контузията на Синер

Яник Синер няма изигран нито един официален мач от 12 юли, когато защити титлата си на Уимбълдън с победа над Александър Зверев. Оттогава той бе принуден да се оттегли от турнирите от сериите Мастърс 1000 в Монреал и Синсинати, преди окончателно да потвърди отсъствието си и от Ню Йорк.

Въпреки че тренировките в Торино показват положителен напредък в рехабилитацията, евентуалното му завръщане в официалните турнири на ATP зависи изцяло от предстоящата оценка на екипа му и получаването на пълно медицинско разрешение. Синер и неговият щаб не бързат с форсиране на състезателния процес, за да гарантират пълното му оздравяване.

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