Установиха контузията на Синер

Световният номер 1 Яник Синер от Италия е диагностициран с възпаление на колянното сухожилие, съобщава Sky Sport Italia. 25-годишният тенисист преди това се оттегли от Откритото първенство на САЩ. Състоянието на Синер би му позволило да се състезава в Ню Йорк, но той е решил да не рискува здравето или кариерата си.

В момента италианецът преминава едноседмична лечебна програма в клиника в Торино. Очаква се да се завърне на корта в края на септември за турнирите в Пекин и Шанхай.

Синер е петкратен шампион от Големия шлем. Той спечели Откритото първенство на САЩ през 2024 г. и стигна до финала миналия сезон, където загуби от испанеца Карлос Алкарас. Последният мач на Синер беше на 12 юли, побеждавайки Александър Зверев на финала на „Уимбълдън“.

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