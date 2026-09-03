Европейският футбол се обединява срещу колективните наказания за гостуващи фенове

УЕФА, европейските футболни клубове, организацията „Футболни привърженици на Европа“ и Европейските лиги се събраха на Конференцията на УЕФА по безопасност и сигурност в Мадрид на 1 и 2 септември 2026 г. Основна тема на дискусиите беше приносът на гостуващите агитки към европейския футбол и предизвикателствата, свързани с колективните забрани.

За втора поредна година конференцията постави акцент върху ангажираността на феновете, като специално внимание беше обърнато на улесняването на пътуванията на гостуващите привърженици. Събитието също така насърчи интегрирания подход на Съвета на Европа към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни мачове, установен с Конвенцията от Сен Дени. Над 500 представители на национални асоциации към УЕФА, клубове, фенове, вътрешни първенства, полиция, правителствени, спортни и международни организации присъстваха на конференцията, организирана от УЕФА в Мадрид.

Европейският футбол е домакин на водещите световни клубни и национални турнири, които събират милиони привърженици всеки сезон. Стадионите на целия континент служат като уникални места за срещи, където се преплитат спортно майсторство, културен обмен и социално сближаване. Успехът на европейския футбол се гради върху уникалния принос и ефективното сътрудничество между организатори на турнири, клубове, фенски организации, привърженици и публични власти. Всички те споделят отговорността за насърчаване на безопасна, сигурна, приобщаваща и гостоприемна футболна среда.

Привържениците, включително гостуващите, имат жизненоважен принос за атмосферата, културната идентичност, популярността и спортната почтеност на футболните състезания на всички нива. Феновете имат правото да пътуват, да посещават мачове и да следват своите отбори както у дома, така и навън, при спазване на приложимите закони и разпоредби. Това е дългогодишна и ценена характеристика на европейската футболна култура. На този фон колективните забрани за гостуващи привърженици могат да имат значителни последици за феновете и фенската култура, като същевременно създават оперативни предизвикателства за организаторите на състезания и клубовете.

🤝We met @EFC_Football, @FansEurope and @EuropeanLeagues in Madrid this week to discuss the contribution of travelling supporters to European football.



🏟️We are united in supporting a fairer, more proportionate approach to restrictions on away fans.



🔗Full statement:… pic.twitter.com/gsx8nplwlC — UEFA (@UEFA) September 3, 2026

В този контекст заинтересованите страни в европейския футбол подкрепят Препоръка Rec(2025)1 относно използването на колективни забрани срещу гостуващи футболни привърженици, приета от Комитета от Сен Дени към Съвета на Европа през октомври 2025 г., и по-специално желаят да изтъкнат следните принципи:

1. Приоритет на индивидуалната отговорност



Мерките, насочени към предотвратяване на насилие, безредици или други форми на неправомерно поведение, трябва да се фокусират върху отговорните лица, а не върху цели групи привърженици. Подходите, които насърчават индивидуалната отговорност, допринасят за справедливост, пропорционалност и по-ефективен баланс между обществената безопасност и правата на феновете. Те трябва да бъдат подкрепени и от засилено международно сътрудничество между публичните власти, националните асоциации, клубовете, лигите и други организатори на състезания.



2. Ограничаване на колективните забрани до изключителни обстоятелства



Колективните забрани не трябва да се превръщат в рутинен отговор на опасения за безопасността или сигурността. Те трябва да се разглеждат само при изключителни обстоятелства, когато ясни, обективни и актуални документирани доказателства показват, че никои по-малко рестриктивни мерки не са в състояние да се справят със сериозни рискове за обществената безопасност или ред. Тяхното прилагане трябва винаги да зачита принципите на необходимост и пропорционалност.



3. Интегриране на заинтересованите страни в процесите на вземане на решения



Ефективни резултати в областта на безопасността и сигурността се постигат най-добре чрез споделяне на информация, диалог и сътрудничество. Съдържателните консултации между публичните власти, организаторите на състезания, клубовете и фенските организации трябва да бъдат неразделна част от процесите на вземане на решения относно потенциални ограничения за присъствието на привърженици, особено във връзка с мачове с висок риск.



4. Осигуряване на навременна комуникация и ефективен достъп до правна защита



Решенията, засягащи присъствието на привърженици, трябва да се съобщават ясно, възможно най-рано и чрез подходящи канали, което дава възможност на феновете и другите заинтересовани страни да направят информирани планове и, когато е приложимо, да упражнят правата си съгласно съответната правна рамка.



5. Насърчаване на справедливост и прозрачност



Решенията за налагане на колективни забрани трябва да се основават на справедливи и прозрачни процеси, базирани на доказателства, като причините за тези решения трябва да бъдат ясно формулирани и съобщени, за да се подобри разбирането, да се засили тяхната легитимност и да се насърчат конструктивни отношения между публичните власти и заинтересованите страни във футбола.

Заинтересованите страни в европейския футбол потвърждават своя общ ангажимент да работят конструктивно с публичните власти, за да гарантират, че футболът остава безопасна, сигурна, приобщаваща и гостоприемна среда за привържениците. Те също така се съгласяват да предадат тази съвместна декларация на Комитета от Сен Дени към Съвета на Европа като израз на общата позиция на европейските футболни заинтересовани страни относно използването на колективни забрани срещу гостуващи привърженици.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google