Изабел Хаак с втори рекорд на ЕвроВолей 2026

Изабел Хаак приключи участието си на ЕвроВолей 2026 за жени с историческо постижение. Звездата на Швеция реализира 247 точки в седем мача и постави нов рекорд за най-много точки на едно европейско първенство.

Изабел Хаак заби 42 точки, но Италия обърна Швеция на Евро 2026

Шведките отпаднаха на 1/4-финалите след загуба от олимпийския и световен шампион Италия с 1:3, но Хаак отново изигра феноменален мач и завърши с 42 точки.

Със своите 247 точки Хаак подобри досегашния рекорд на Тияна Бошкович. Сръбската звезда беше завършила ЕвроВолей 2023 с 229 точки. Шведката приключи настоящото първенство със средно 35,28 точки на мач и 9,15 точки на гейм.

Изабел Хаак написа историята с рекордните 52 точки на ЕвроВолей 2026

Хаак постави и втори впечатляващ рекорд на това Европейско първенство. В мача срещу Хърватия от груповата фаза тя заби невероятните 52 точки.

Снимки: CEV.EU

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