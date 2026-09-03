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Изабел Хаак с втори рекорд на ЕвроВолей 2026

  • 3 сеп 2026 | 19:57
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Изабел Хаак с втори рекорд на ЕвроВолей 2026

Изабел Хаак приключи участието си на ЕвроВолей 2026 за жени с историческо постижение. Звездата на Швеция реализира 247 точки в седем мача и постави нов рекорд за най-много точки на едно европейско първенство.

Изабел Хаак заби 42 точки, но Италия обърна Швеция на Евро 2026
Изабел Хаак заби 42 точки, но Италия обърна Швеция на Евро 2026

Шведките отпаднаха на 1/4-финалите след загуба от олимпийския и световен шампион Италия с 1:3, но Хаак отново изигра феноменален мач и завърши с 42 точки.

Със своите 247 точки Хаак подобри досегашния рекорд на Тияна Бошкович. Сръбската звезда беше завършила ЕвроВолей 2023 с 229 точки. Шведката приключи настоящото първенство със средно 35,28 точки на мач и 9,15 точки на гейм.

Изабел Хаак написа историята с рекордните 52 точки на ЕвроВолей 2026
Изабел Хаак написа историята с рекордните 52 точки на ЕвроВолей 2026

Хаак постави и втори впечатляващ рекорд на това Европейско първенство. В мача срещу Хърватия от груповата фаза тя заби невероятните 52 точки.

Снимки: CEV.EU

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