Изабел Хаак написа историята с рекордните 52 точки на ЕвроВолей 2026

Волейболистките от женския национален отбор на Швеция продължават да изумяват на ЕвроВолей 2026. По-специално една от тях. Звездата на тима Изабел Хаак записа името си със златни букви в историята, след като постави рекорд в мача с Хърватия, завършил 3:2 (16:25, 22:25, 25:19, 25:16, 23:21) за "тре кронур" в среща от Група D, играна снощи в пред около 4000 зрители в "Скандинавиум" в Гьотеборг.

Хаак избухна с извънземните 52 точки! (2 блока, 3 аса и 57% ефективност в атака - +43), което закономерно се оказа рекорд за най-много точки в мач на Европейско първенство в историята.

Хана Хелвиг добави 17, а Анна Хаак завърши с 11 точки за победата.

За тима на Хърватия опитната Саманта Фабрис се отчете с 33 точки (55% ефективност в атака - +30), а Мика Гърбавица и Божана Бутиган добавиха по 11 точки, но и това не помогна за успеха.

Швеция вече е сигурна за 1/8-финалите на първенството, след като има 3 победи, 1 загуба и 7 точки във временното класиране в групата. Хърватия също има големи шансове да продължи напред, като е с 1 победа, 3 загуби и 3 точки.

Снимки: CEV.EU

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